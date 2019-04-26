好爸爸求肝無果　憂現腦積水變植物人　籲各界協助求捐肝

好爸爸劉恩丞早前突然確診急性肝衰竭，急需在24小時內找到合適肝臟移植，否則將會有性命危險。 三日過去，據悉劉恩丞仍未找到合適肝臟，至今仍然昏迷。劉的家屬擔心，若繼續拖延下去他腦部或出現積水，屆時即使配對到肝臟作移植，但因有機會變成植物人，醫院亦不會為劉做手術。

劉恩丞早前突然確診急性肝衰竭，至今仍未找到合適肝臟移植。（家屬提供）

劉恩丞近日因急性肝衰竭入院，醫生當時指出，若周二（23日）內未找到合適肝臟移植，將會有性命危險。其胞姊透露，他現時仍然需插呼吸喉及胃喉，無任何反應，「任何人同佢講野，都冇晒反應，好似瞓緊覺咁」。

她又指，雖然過去數日劉的身體狀況未有異樣，但至今仍未找到合適肝臟，擔心日後或會有腦積水，屆時即到配對到肝臟，由於有變成植物人的風險，醫院基於危險問題，亦不會為劉做手術。

她又說，過去雖然有人願意捐贈肝臟，但由於不能通過測試，現時仍未有新進展，至今仍繼續找尋合適肝臟。

捐肝要求如下：

1）血型必須為A型或O型

2）非乙型和丙肝炎帶菌者(HBsAg + HCV)

3）非人類免疫缺乏病毒帶菌者（HIV)

4）通過肝功能測試（由醫生鑒別）

5）通過腎功能指數測試（由醫生鑒別）

6）非糖尿病患者

7）膽固醇指數正常和三酸甘油脂指數正常（無三高）

8）BMI 30以下

9）年齡介乎18歲至60歲