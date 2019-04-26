「反同」鄭泳舜　基滙資本黃梓謙獲委任平機會委員　任期兩年

政府今日（26日）宣布，行政長官林鄭月娥已委任三名平等機會委員會新委員，並再度委任11名現任成員，任期兩年，由今年5月20日起生效。 新委任的成員包括民建聯立法會議員鄭泳舜，買入多個原領展物業的「基滙資本」的公共事務及市場總監黃梓謙，以及太古地產有限公司董事唐安娜。

民建聯立法會議員鄭泳舜獲委任為平機會委員。（資料圖片）

鄭泳舜對同性婚姻投反對票

新委任成員有民建聯九龍西法會議員鄭泳舜，他同時為深水埗區議會議員，亦曾是社會企業「家園基金有限公司」的副總幹事，該社企以不牟利連鎖店形式營運「家園便利店」，向弱勢社群低價銷售食品和日用品，需入會才可購物。

本身是基徒督的鄭泳舜，在同志婚姻立場一直鮮明。他在去年 11 月，就陳志全議員提出「研究制訂讓同志締結伴侶關係的政策」議案，投下反對票。

「基滙資本」公共事務及市場總監黃梓謙被委任作平機會委員。（資料圖片）

黃梓謙曾參選立法會

至於黃梓謙，則為房地產私募基金「基滙資本」公共事務及市場總監，亦是慈善機構「凝動香港體育基金」的創辦人，機構透過為青年進行體育訓練，推廣社會流動力、性別平等和社會共融。

黃梓謙現為政治智庫「民主思路」聯席召集人，他曾參與2016 年立法會港島區直選落敗。當年他曾參與「同志友善候選人問卷調查」，他贊成同性婚姻，但對「你是否贊成制訂民事結合制度或其他承認同性關係的伴侶法，讓同性伴侶可享有如異性戀配偶的保障及權利？」表示無意見；他又贊成在公共設施設立無性別廁所，以方便不同跨性別人士使用，惟對「你是否贊成放寬對現行規管跨性別人士轉換法定性別身份的要求，無須以性別重置手術作為轉換性別身份的必要條件？ 」亦稱「無意見」。

唐安娜為太古地產有限公司董事，負責人才策略及人力資源管理。政府指她的領導能力在職場上備受肯定，她 唐女士的領導能力在職場上備受肯定，特別在企業管治及員工理方面具有豐富經驗。

政府表示，期望平機會委員可同心合力，在新任主席朱敏健的領導下，於實踐現行四條反歧視條例方面更進一步，在社會上促進平等機會和消除歧視。