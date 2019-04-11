朱敏健履新平機會主席：性傾向歧視條例立法前需廣泛諮詢

廉政公署前執行處處長朱敏健，今日（11日）起接替陳章明出任平等機會委員會主席，任期3年。朱敏健上任首天與傳媒見面，他指自己是基層出身，理解弱勢族群的困難，又稱過往工作時曾幫助弱勢社群爭取應有權利，維持社會共融，有充分信心及熱誠，希望大家不應以其出身或背景標籤他來自某一階層，而是「聽其言、觀其行」。

平機會主席朱敏健傾向為同志平權立法。（洪嘉徽攝）

指平機會工作充滿挑戰

現年65歲的朱敏健於1978年加入廉署，升至執行處助理處長，2010年轉職監警會秘書長，2016年重返廉署任執行處處長，於上月12日才從廉署退休。被問到為何有興趣出任平機會主席？他形容工作有意義，範圍比以前反貪或監警更廣泛，議題更多元化，平機會工作充滿挑戰，但他喜歡面對困難，不怕困難，看清使命，向目標進發，會繼續不偏不倚地工作。他舉例指，監警會工作中接到不少弱勢人士的求助，需要同理心理解投訴人的處境，又強調現時紀律部隊若只靠「鐵面」難以完成工作。

朱敏健今日（11日）履新平機會主席，任期三年。（洪嘉徽攝）

會出席同志及反同志團體活動

至於上任後會否為同志平權立法？他直言，社會上愈來愈多人指出不同性傾向、性別認同人士遭受歧視，而現行法例並未準確地涵蓋有關議題，故他傾向立法，但立法前須經詳細的公眾諮詢。他稱，平機會將扮演促進角色，任內會盡力出席不同團體的活動，包括同志及反同志團體的活動，了解他們的想法。他直言在平機會任期雖只有三年，但不會限制工作計劃或抱負，「存在已久問題，不可能短期解決，但會一步一步努力達成比較理想的結果。」