內地商人與情婦吵架　棄15個月大女兒待港府照顧　稱感後悔判緩刑

深圳商人與來自北京情婦育有一對仔女，並有兩名保母照顧孩子，後因子女教育問題起爭執，加上保母又離職，商人一怒下把15個月大女兒棄置在港，並稱相信香港政府會代為照顧，並棄置於香港機場，但聲稱不久後已感後悔，一周後再回港自首，今（26日）在西九龍法院認虐兒，被告的正室亦有到庭，求情直言望能一家團聚照顧孩子。裁判官判被告入獄3月，但准緩刑1年。

53歲被告承認棄15個月大女兒，承認虐兒，判入獄3月但緩刑1年。(資料圖片)

麥當勞買完食物棄掉女兒

持雙程證來港的鄭姓被告，53歲，報稱商人，現於深圳居住，被控一項虐兒罪。控罪指，被告於2019年3月12日於香港國際機場麥當勞門外，遺棄1歲零3個月的女童X。

案情指，被告於3月12日在麥當勞買完食物後，將女兒、行李車、行李箱、女兒的美國護照及一張麥當勞收據，一同遺棄在香港國際機場麥當勞門外，市民經過見狀報警。同月20日於落馬洲入境香港時，警方將他拘捕。

認為香港政府會照顧其女兒

被告警誡表示，本來跟北京女友居住在深圳，兩人育有一名兩歲半的兒子及本案的小女兒，以及與兩名保母同住。

他與女友因女兒教養問題爭執，「女友」把子女交被告照顧，剛巧保母又離職，被告覺無能力照顧孩子，喝過紅酒後，鬥氣之下將女兒帶到香港遺棄，認為香港安全，政府會照顧女兒。女童被發現時健康正常，女童於4月11日已交由居於北京的女友照顧。

聲稱離港後已感後悔

裁判官嚴舜儀庭上問：「咁點解唔帶走埋大仔？」被告表示大兒子的護照過期，因此將他交由深圳托管中心，其後又指深圳托管服務只適用於兩歲以上。

辯方求情指，被告離開香港時已感後悔，但因其雙程證只准他每星期來港一次，未能即時返港尋找女兒。被告在深圳期間曾聯絡公安局及女友，但內地因司法管轄權未能協助他尋找女兒，直到3月20日想返港自首，過境期間被拘捕。

想盡快一家團聚

辯方又指被告的行為是一時愚蠢及魯莽，不應以女兒作賭注，在拋棄女兒，又稱希望能盡快一家團聚照顧孩子，而今天亦是被告生日，其哥哥、妹妹及正室亦有到庭。裁判官考慮被告有悔意、想盡力補救及無案底，裁被告罪名成立，判監禁3個月，緩刑1年。

案件編號：WKCC1208/2019