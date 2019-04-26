范冰冰韓國製面膜首發賣　百名內地旅客擠莎莎爭購　淘寶未見炒起

一向有不少內地旅客來港購買大包小包的護膚品、面膜，日、韓出品一向為他們首選，適逢「五一黃金周」將至，熱潮料更甚。今早（26日）九龍酒店莎莎化妝品店出現長長人龍，原來是爭購以剛被「解禁」的內地明星范冰冰名義所推出的內地品牌、韓國製造面膜，門外一度有逾百人排隊，場面誇張，購買者大部分是內地旅客。 不過未見有明顯炒價，在淘寶網的售價，面額與本港相同，只是幣值不同，換算港幣後，淘寶網售價較莎莎高17%，暫未有炒起。

今日一度有逾百名內地旅客到尖沙咀九龍酒店門外，排隊搶購由內地明星范冰冰推出的「Fan Beauty海葡萄凝水保濕面膜」。（莎莎提供相片）

明星效應加「小紅書」推介 未出品已引起關注

今日一度有逾百名內地旅客到尖沙咀九龍酒店門外，排隊搶購以內地明星范冰冰推出的「Fan Beauty海葡萄凝水保濕面膜」。據知這款內地品牌面膜在韓國製造，官方網站則指，面膜為獨家首創玻尿酸冰凝膜布與精華液交互作用，能高度承載精華液，鎖住完整精華，加上是范冰冰「解禁」後首項主打產品，明星效應及在「小紅書」熱推下，產品未推出前已引來不少內地人關注。

這款售價158元一盒（5片）的面膜，首售方式與不少潮流品牌運動鞋一樣，以「獨家首售」的方式引來粉絲關注，並選擇跟香港莎莎合作，在指定地方出售，因此不少人專程前來搶購，然而其他顧客則要到本月29日到，才可到各分店購買。

范冰冰自逃稅風波後一時，復出後推出個人品牌面膜，帖文推出兩日已引多近萬個粉絲「讚好」。（范冰冰小紅書）

翻看淘寶網的出售價，今日只為158元人民幣（即184港元），比本港零售價高約17%，未出現「炒價」。

莎莎發言人表示，這次與范冰冰團隊的合作是新嘗試，今天的首日發售及體驗活動效果令人滿意，公關宣傳達到預期效果，希望未來再度攜手合作。