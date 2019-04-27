【五一黃金周】檢視內地客打卡點：站馬路影立體熊　深入南山邨

內地五一黃金周（5月1日至4日）將至，本港打工仔只有一天的假期，內地打工仔則有享有4日連假，料不少人會選擇到鄰近地方旅行。以往不少來港內地旅客到旺角、尖沙咀等「爆買」，或是到郊外露營，現時改為「深度遊」，深入各區找隱世打卡位。 其中深水埗一幢大廈外牆繪上立體熊圖案，去年起成為內地遊客打卡熱點，有人擅闖對面住宅大廈天台，危站天台邊緣與立體熊圖案合照，逼使有關大廈落閘上鎖，並警告會報警，以趕走騷擾住戶的旅客。不過有在附近工作的市民表示，旅客上不到天台後，改到馬路中心拍照，險象橫生。 而經過內地旅遊專頁推介後，內地旅客現時更深入公共屋邨，連南山邨等亦成為他們打卡地方。

因獲內地「小紅書」介紹而火紅的深水埗「3D小熊」圖案，對面大廈天台早前已加上上鎖鐵閘，防止再有遊客走到天台邊緣拍照。（香港01記者攝）

一向以來，不少內地旅客來港主要拖篋購物，但近年不少人轉為到打卡潮位，在內地火紅的「小紅書」介紹下，各地網民「潮跟」，尋找各區的「隱世景點」拍照，其中深水埗唐樓、南山邨、彩虹邨、樂華南邨及西環碼頭等均成為打卡熱點，惟隨此而來的，是令地區居民感到不便。

立體熊圖對面大廈 落閘阻遊客上天台拍照

深水埗大南街一幢大廈外牆自從畫上立體熊圖案後，近年吸引一眾老中青網民到對面大廈天台拍照，不少人為影靚相，「危坐」天台邊緣，險象橫生。《香港01》記者昨日（26日）前往此地，發現有市民走到天台打卡，並即時將照片放到ig跟朋友分享。

該大樓近月已在地下大門加上鐵閘及警告字句，又在天台加上上鎖鐵閘，並有警告字句，列明如有發現擅闖民居「必報警究治」，又提醒住戶如有發現可自行報警處理，然而，記者近日仍於網上找到內地網民危坐大廈天台的近照，非常驚險。

不少內地年輕網民喜歡坐上天台簷篷拍攝「3D小熊」，非常危險。（香港01記者攝）

鄧小姐表示，之前不少人為拍攝與立體態「合照」，走到對面大廈天台拍照，被誤以為跳樓，而有人報警。（鄧穎韜攝） 無得上天台 遊客企路中心影「立體熊」 在附近工作的店主鄧小姐說，雖然立體熊壁畫對面大廈已落閘及貼出警告，但不少人並不理會，照上大廈天台，再攀過鐵閘，與熊壁畫合照「打卡」。她指當中大部分為內地旅客，「好似話網上介紹，因為有些人在上面的斜角位拍照，可拍到整個全景，都唔知有乜咁好影！早前啲人企喺天台邊影，起初以為係跳樓呀，就有人報警，又搞到成日報警。」她坦言感到討厭。 鄧小姐表示，現時每日下午都會有一大班人前來拍照打卡，短短的一段大南街，企滿拍照的旅客，「大廈上鎖之後，業主講明見到有人上去影就報警，之後有啲人就無上去啦，但喺街上面呢度20人、嗰度20人咁，仲走出馬路。」而同店的鄧先生則說，去年十一黃金周、每逢周六、日有不少內地旅客前來拍照，本來不太多人的街道一下子企滿旅客，他慨歎：「香港真係無景點咩？都唔知有乜好影！」

石硤尾南山邨為另一「小紅書」推介穩世打卡位，內地旅客曹小姐（左）正為朋友拍攝照片留念。（鄧穎韜攝）

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曹小姐稱是跟隨「小紅書」介紹，與友人到南山邨拍攝，以了解香港不同一面。（鄧穎韜攝） 深圳旅客跟「小紅書」到南山邨拍攝遊樂場 從大南街多走20分鐘，不少旅客會選擇到石硤尾南山邨遊樂場打卡。《香港01》記者昨日（26日）曾到該處，的確有台灣旅客及內地旅客前來拍照，不亦樂乎。其中來自深圳的曹小姐跟女友人拉著行李篋，沿路向居民查問位置，由於昨午氣溫頗高，未拍攝成功已大汗淋漓，顯得吃力。 曹小姐說，昨早到港後先四處購物，並跟隨「小紅書」所介紹，到南山邨攝影，認為能夠更了解香港不同一面，「網上照片看到頗好看的，就過來看一下，這就是內地社交平台小紅書，介紹各個香港熱門打卡點。」

來自台灣的梁先生和女友，專程到南山邨打卡位拍照。（鄧穎韜攝） 來自台灣的梁先生及女友也到南山邨拍照，他說今次來港遊覽5日，昨日為第二日，作為港產片的粉絲，昨早先到不時成為拍攝場地的油麻地警署拍照。他說：「比較想要的是一些私密的景點，不是旅遊書上一定有的東西，來香港不是只單純買東西，就是來看看香港是如何，就是這個綠色（遊樂設施），拍照很漂亮。」

梁先生及女友拍照近半小時終能合照到一張滿意的照片，感到高興。（梁煥敏攝）

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旺角西洋菜南街一向為內地旅客購物熱點，「五一黃金周」將至，但拉著大篋爆買的情況有點不同，大部份遊客只需提著購物膠袋放好「戰利品」。港九藥房總商會副會長劉愛國表示，近月內地遊客數量增加，但各區藥房的生意則減少，是因為不少人的購物模式有別於以往「半打10件瘋狂上倉」，現時只會一件兩件自用為主，形容「購物力明顯弱咗啲」。此外，現時不少內地人改於網上購物，來港的為行逛、拍照為主，又指今年起本港的藥房數量已有所減少約為兩成。