蘇慶和卸任市建局主席感言：樓市十年升浪前所未見　重建需新思維

市建局主席蘇慶和將於明日(30日)卸任，結束六年任期。他今日(29日)與傳媒茶敍時表示，現時樓市長達十年的升浪是「前所未見」，指市建局遇上樓市轉角時，或要面對財政壓力，寄語新主席周松崗要「任重道遠」。 蘇慶和又強調，未來市區重建方向必須有新思維，否則重建之路「越行越窄」。

市建局主席蘇慶和將於周二離職，結束六年任期。（資料圖片）

近年市建局形象有改善

蘇慶和2013年接替辭職的張震遠，出任市建局主席，一做便是六年。卸任在即，他說自己六年來的工作很有滿足感，沒有遺憾，又指過去的人事風波已過去，「大家企喺唔同角度去睇件事啫。」他形容，市建局在初時予社會及傳媒有負面的形象，但近年已不是站對立面，「因為我哋啲同事，落多咗社區，接觸市民，以人為本可以更好地在社區解決問題。」

蘇慶和指，市建局的工作方向很明確，未來亦會以市區更新為主，透過重建與復修改善舊區，而收購重建是主要工作，「始終收購拆卸再重建新樓賣出，係我哋主要收入來源。」

蘇慶和指出，市面上可以透過重建用盡剩餘地積比的項目不多。（資料圖片） 未來宜更好利用地盤面積 但他提到，經過私人發展商及市建局的重建工作，市面上可以透過重建用盡剩餘地積比的項目不多，「好多時拆100個單位，只係可以新起返110個單位，第時可能出現負數起少咗，換句話講，可以重建嘅盤越嚟越少，甚至變成零。」 蘇慶和認為，市建局未來要有新思維處理重建，例如地區為主的重建模式，才能更好地利用地盤面積，「一個四面都向街嘅地盤，先可以有更大發揮，例如將啲細街細巷取消，變成更舒適嘅大街，停車場之類可以集中一個位置，減少幾個出入口干擾街道佈局。」

他稱，市建局現時的資產值約400億，但指並非充裕盈餘，「可以好快就用晒」，但強調自己「唔會留低個包袱畀周生(周松崗)。」至於會否助政府推出更多資助房屋，他指要視乎當刻的資源，但短期內不會有類似煥然㦤居的項目，「大家都無地，要睇政府安排。」蘇慶和亦指，未來不一定取消需求主導項目，但肯定會將這些項目納入小區重建計劃之內，而非獨立發展。