研《春嬌救志明》電動滑板車　港公司獲1200萬融資推新車進軍全球

港產片《春嬌救志明》劇中有一幕余文樂扶住歐鎧淳，教她玩電動滑板車，原來這款Surfwheel品牌電動滑板車，正是由本港公司酷飛設計。該公司今（29日）宣布，獲得合共1,200萬元第一期A輪注資，料於年內推出兩款新輕型電動滑板車，配備升級輪胎設計等，主打兒童及青少年市場。

酷飛將於今年在全球市場推出兩款新款輕型電動滑板車。（洪嘉徽攝）

酷飛將於今年在全球市場推出兩款新款輕型電動滑板車，分別為「Surfwheel TR 22” TRON」及「Surfwheel DS 23” DRIFT SCOOTER」。TRON型號是22吋長、6公斤重、時速16公里的便攜式電動滑板車，設計具未來感，2吋闊輪胎以提升安全性能。至於DRIFT SCOOTER是專為兒童設計的簡便電動滑板車，長23吋、6公斤重、時速12.8公里，配備安全手柄、安全輪胎及LED燈。

酷飛為科技園「科技創業培育計劃」本年度畢業的培育公司之一，公司憑體感控制的輕型電動車品牌Surfwheel，獲得輪胎胎面、控制演算法等多個設計專利。

酷飛完成第一期A輪融資合共1,200萬元，獲創投基金「沸騰創投」及「GBC Founders Fund」投資，所得資金將用作進一步開發電動滑板車產品，及相關新型遊戲化產品和模擬體驗服務。