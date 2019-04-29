家校合作小組18項建議　倡增津貼支援幼稚園家教會　拒設專職教師

家校合作及家長教育專責小組去年發表諮詢文件，並於同年9月14日完成收集公眾意見。小組今日（29日）向教育局提交檢討報告，共提交18項建議，當中包括增加幼稚園家教會的成立津貼、推出「正向家長運動」、職場家長教育課程等。

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應教育局的邀請，專責小組於2017年12月成立。其間，小組參考本地及其他地區推廣家校合作和推行家長教育的情況，以及本地有關的研究，同時檢視本地大專院校和非政府機構提供的家長教育課程及活動。

小組去年7月發表諮詢文件，曾提及當局應採取多元及創新的方式，推行家長教育，包括網上學習課程及職場的家長教育課程。小組今日提交的檢討報告亦有囊括相關建議，強調小組提出的方向、策略及改善措施，在諮詢期間廣泛獲得支持。

現時，近三分之一的幼稚園已成立家教會，全港已成立家教會的資助中小學、幼稚園總數約1,400所。

專責小組建議，當局應採取多元及創新的方式推行家長教育，包括網上學習課程及職場的家長教育課程。（資料圖片／張浩維攝）

倡增加幼稚園家教會的成立津貼和經常津貼金額

專責小組表示，理解幼稚園的人力資源相對較少，令大部分幼稚園對成立家教會有擔心和顧慮，但小組認為幼稚園成立家教會，可以更有效推廣家校合作及家長教育。小組建議，當局應增加幼稚園家教會的成立津貼和經常津貼的金額，吸引更多幼稚園成立家教會。

報告引述有意見認為，需要在學校設立專職教師，統籌及推行有關家校合作及家長教育的工作。專責小組回應指，現時推動家校合作的工作主要由學校家教會的家長及全體教師負責，發揮團隊合作的效果；如設立專職教師統籌相關工作，預計其工作性質及工作量，未必適宜開設一個獨立的職位。

另外，專責小組在報告中表示，部分家長或會過分重視子女的學業表現，而忽視子女在其他方面的發展，令子女誤以為優秀學業表現便是個人成就的全部；家長過高的期望及朋輩之間的比較，亦可能為家長及孩子帶來沉重壓力。

家校合作及家長教育專責小組發表檢討報告。

小組相信，要幫助家長改變固有觀念，家長教育及公眾教育同樣重要，因此建議推行全港性的「正向家長運動」，並需長期及廣泛地推行數年。

教育局局長楊潤雄回應指，當局會仔細研究報告內容及建議，以採取合適的跟進工作及循序漸進地落實可行的建議，惠及不同需要的家長和學生。