拖車師傅屢遇突發場面　衝落山、車廂佈滿鮮血　成功拖走有成就感

「最困難嘅有車輛翻側、撞車撞到亂晒龍、跌落山及撞上花槽。」從事拖車司機四年多的簡忠禮，在拖車界遇過不少「奇難雜症」，小問題如車輛爆軚至交通意外，以致整輛車佈滿鮮血的震撼場面，他都見識過。雖然工作令他食無定時、24小時隨時候命，惟為他帶來滿滿的成就感，「有時遇到好大挑戰，做到都好開心」。

大多車主都認為拖車收費「海鮮價」，惟簡忠禮表示價格所賺的不僅是路段距離，亦包括拖車司機的經驗及技術。（梁鵬威攝）

拖車司機猶如救護車，需要24小時隨時候命，當接到柯打便要立即出發「救駕」。簡忠禮回想過去四年多的工作點滴，表示拖車工作充滿挑戰，猶其是大部分個案均要到達現場，才能知道如何拆解難題。「最難忘試過有架車係西沙路衝咗落山，當時落雨又濕又滑，一個人搞唔掂，要搵同事幫手，最後要爬落山、拎開條木以及用拖車嘅『威也』先吊返上黎，過程總共用咗一至兩小時。」交通意外他亦遇到不少，「去到現場，傷者多數都已經離開現場，但成架車、成張櫈都係血，好似街市咁。」

除了車輛「死火」、爆軚及交通意外，古靈精怪的事亦不時上演。簡忠禮笑言，有一次大約晚上11時許接到電話，客人表示需要拖車至屋苑停車場。細問之下，發現該架車並無大礙，原來是客人的哥哥酒後不能駕車，將涉事車輛交至事主，惟事主考獲車牌後從未駕車怕釀意外，故決定召喚拖車代勞解決。

簡忠禮笑言入行四年多，常遇到不少「古靈精怪」個案召喚拖車。（梁鵬威攝）

駕駛者一直對拖車收費「海鮮價」存有疑問。簡忠禮分享，「試過做同一架車，在相同屋苑到相同的車房，分別收取500元及1000元，但前者將車輛泊在平台，後者則在停車場」，解釋香港的停車場狹窄且需上落數層，收費自然會較高，又稱「拖車賺的不僅是距離，亦包括經驗及技術。」惟他強調，自己收費公道、不會坐地起價，視乎拖車時段及車種，一般開價範圍為500元至700元不等。

超跑車身低 收費較貴

至於歐洲車、超級跑車如林寶堅尼、法拉利的拖車收費為何會較高？簡忠禮則指，這類車種車身較低，相比日本車倘觸碰其防撞欄或許賠償萬多元，惟超跑則至少索價10萬元，故需拖這類型的車都要加價一千元以上。

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簡忠禮又透露，已參與運輸業推出的拖車App，冀開拓新界區的客源。（梁鵬威攝）

拖車師傅毋須額外考牌，只需要擁有一架拖車及工具便能出動，惟新人入行技術及經驗不足，一不小心容易得不償失。簡忠禮坦言，有次過於急進欲拖走壞車，惟忽略了車輛未有鎖軚，「一拖成架車嘅車頭就撞咗埋牆，最後賠左萬幾蚊。」因此在汲取教訓後，以後接每一宗訂單都會小心謹慎。

高峰期未扣開支月入逾20萬

入行至今，簡忠禮總結工作為他帶來滿滿的成就感，「有時遇到好難做嘅，最後做到都好開心」。加上，現時私家車數目不斷上升，拖車需求與日俱增，收入十分可觀，「我隊車隊連埋我，總共有3架車，高峰期未扣取開支最多試過一個月賺20多萬元。」有運輸業界今日（5月1日）推出拖車App「CarSOS」，簡忠禮透露其車隊已參與計劃，認為自由度大、可以增加渠道接收訂單，冀能開拓新界區的客源。