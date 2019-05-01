運輸業斥資近百萬推拖車App　研與的士業合作成「馬路救星」

近年本港私家車數目大增，截至2019年3月，登記車輛高達62萬輛。對於駕駛者而言，車輛行駛期間「死火」拋錨可謂一大噩耗。倘在凌晨時分發生，召喚拖車亦不輕易。 本身營運綠Van的謝健良夥拍數位投資者斥資近百萬元，推出拖車手機應用程式「CarSOS」，倘車輛突然發生故障，車主只需在App輸入需要拖車位置及車輛資料，拖車司機便能隨即趕赴現場「救駕」。 謝健良又透露，CarSOS營運一段時間後，將考慮與的士業界合作，由的士司機成為「馬路救星」負責到事發現場載離車主或提供接電服務。有的士業界聽取相關意念後，稱「有合作空間、係好事。」

近年本港的私家車數目大增，截至2019年3月，登記車輛達62萬輛。（資料圖片）

拖車手機應用程式今（5月1日）正式推出，私家車或電單車駕駛者倘遇車輛「死火」，可透過CarSOS召喚拖車服務。（CarSOS APP） 拖車App「CarSOS」今日(5月1日)正式推出，私家車或電單車駕駛者下載應用程式並成功登記後，倘車輛發生故障，只需在介面透過全球定位輸入拖車位置、汽車資料以及故障原因，車主便會獲得拖車司機的報價資料，包括拖車價格、到達目的地時間及司機評分。車主可視乎所需，選擇最合適的拖車司機。 拖車價格方面，CarSOS未有設定上限金額，會交由拖車司機根據市場價格自由訂價，視乎拖車位置及難度，相信一般價格範圍為數百元至數千元不等。至於付款方式，現階段僅接受電子支付包括信用卡、PayPal及PayMe。

設拖車司機評分制

另外，車主最為擔心莫過於「有車無人拖」。CarSOS創辦人之一蔣翹帆透露，稱現時香港有200多架拖車，目前有逾三分之一即約70多架、涵蓋全港18區的拖車參與計劃，當中包括大型拖車公司。倘平台接到訂單，一直未有拖車司機報價，大型拖車公司將會「包底」出動。同時，CarSOS每月將提供數百元上網費津貼，以鼓勵拖車司機長期使用App接單。

為確保拖車質素，蔣翹帆又表示現時參與計劃的拖車司機，均經過會面及遴選，日後將持續提供定期培訓課程及車輛知識。同時，車主使用CarSOS的拖車服務後，亦可給予司機評分，讓用戶有所參考。

CarSOS創辦人之一蔣翹帆（左）及謝健良（右）表示，應用程式推出一段時間後，會考慮與的士業界合作，屆時的士司機或能擔任「馬路救星」。（陳晶琦攝）

本身營運專線小巴(綠Van)、CarSOS創辦人謝健良表示，待CarSOS推出一段時間，將考慮與的士業界或的士應用程式營運商合作，研究由的士司機負責接送車主離開事發現場。他又補充，有時侯車輛發生故障未必要召喚拖車服務，或許只需透過另一車輛接電，便能重新啟動引擎，故的士司機正正適合擔任「馬路救星」的角色。

的士業：有合作空間 互相支援

香港的士業議會秘書、新星的士同業聯會會長陳偉明聽取相關意念後，認為「係好事、有合作空間」。陳偉明解釋，的士司機不定期均會透過的士電召台， 收到車輛拋錨需要接電的訂單，「特別係冬天嘅時侯，平均一個月會收到幾單，每次收100元」。故認為CarSOS倘與的士業界合作，「大家都可以有多啲生意做」。而汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠亦同樣認為，可與拖車App互相支援，倘CarSOS主動與業界聯絡，「初步咁聽有機會合作」。