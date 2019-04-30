【海外醫生】醫委會主席不接受教學非臨床　正商討投票方案

醫委會將於5月8日商議放寬海外專科醫生在港的實習安排，醫學會昨（29日）向醫委會提交「兩度微調」的「第五方案」。醫委會主席劉允怡今日（30日）向記者指，5月2日截止遞交方案，未知會否再有新方案遞交，該會現正商討投票方案，盼5月8日可以得出結果。 劉允怡又指，教學和臨床不可分割，專科生亦是由醫學院培訓出來，「你話我唔係臨床，我唔會接受。」

醫委會主席劉允怡望5月8日可得出最終方案。（鄭翠碧攝）

醫委會第一次就放寬海外專科醫生本港實習的投票，4個方案最終被否決，不少委員直指投票機制成最大問題。劉允怡表示，希望5月8日可以得出一個方案，現正商討投票方案，他解釋若有兩個方案，會以票多者且過半數的方案作最終方案；若多於兩個方案，醫委會仍然商討投票方法中，其中一個方法是，當所有方案票數少過一半人數，便淘汰最少票數的方案，直至最終只剩兩個方案為止。

對於醫學會早前提出的「第五方案」，他坦言「我係教學醫院，如果你話教學工作唔係臨床，我唔會贊成。」他解釋教學、科研及臨床是不可分割，而培訓專科醫生亦是由他們培訓，不會接受教學不是臨床的說法。至於，被問到醫委會委員林志釉建議，衞生署沒臨床經驗的海外醫生，通過執業試後於該署工作18個月後再到醫管局從事臨床工作兩周，劉允怡直指未有聽過這建議，他表示「魔鬼在細節」，要再探討相關細節。

5月8日當天會否再探討「第五方案」中臨床工作的定義，劉允怡指，自方案遞交已知道臨床的定義，他又指到時不能討論太多，若不清楚定義便以醫學會公開說的內容作定義。