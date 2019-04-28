【海外醫生】何仲平：冀集中火力在公院臨床工作　惟方案可再微調

豁免海外專科醫生實習期風波持續，提出微調版「第五方案」的醫學會會長何仲平今(28日)指，認同研究、公共醫療等工作重要，但由於現時公營服務最緊張是在公立醫院，故提出一個方案可集中火力在公院臨床工作，但他又指，方案可以再「微調」。

何仲平指，經微調後的第五方案可以再「微調」。 (資料圖片／李澤彤攝）

何仲平今在有線電視節目《 Sunday有理講》指，他認為有關公共醫療、大學研究等工作都十分重要，「無意思貶低」，但希望集中火力在臨床工作。

因有意見指公院最繁忙 因而提出需18個月臨床工作

他透露，曾考慮是否需要規定海外醫生在公立醫院工作才算臨床工作，但因有醫生指出，現時最繁忙的是公立醫院，故方案提出需在公立醫院做18個月臨床工作。不過，他又稱，方案可以再度「微調」，包括臨床工作毋須是「住院」相關工作，或可放寬至「相等於在公立醫院的臨床工作」亦可。

香港哮喘會主席陳永佳就不認同衞生署醫生應到醫管局做臨床工作。 （資料圖片／高仲明攝）

冀可重推衞生署與醫管局交換醫生做法

公共醫療醫生協會副會長馮德焜表示，衞生署的工作較多屬於門診，「不可滿足住院醫療」，他稱，以前衞生署與醫管局之間有「交換」醫生的做法，「如果衞生署有部門係臨床，可以同醫管局交換，日頭喺門診，夜晚喺醫院，宜家無咗呢個做法，因為人手短缺。」他認為，方案提出衞生署到醫管局做臨床工作18個月，可以推動政府重新統籌這類培訓工作。

而醫務委員會業外委員、香港哮喘會主席陳永佳就不認同衞生署醫生應到醫管局做臨床工作，「皮膚科、胸肺科、兒童服務等，好多已算臨床。」他相信，政府不會安排海外醫生做過多行政工作，在衞生署工作的海外醫生亦可有臨床經驗。

截至4月25日，醫委會的各大方案綑綁年期如圖。（香港01製圖）

聽眾吳太致電節目，指自己陪同家人到公院急症室求診，往往要等6、7小時，「好似乞衣咁」，她批評醫委會自私，「點解唔放寬(引入)海外醫生﹖97年回歸前都唔駛考試！」

何仲平回應指，現時海外醫生可以透過「有限度註冊」制度在港執業，毋須考試，只是必須留於公營機構服務，「權力都同普通醫生一樣。」他強調，全球多個國家，如美國、加拿大也有考試制，「堅持考試就不是山頭主義、醫療霸權…例如會計計錯數可以有人改返，但醫生如醫死咗人就唔可以重來。」

海外醫生通過考試 對病人保障更大

馮德焜認同考試才可確保海外醫生有水準及能力獨立執業，陳永佳也稱，作為病人組織代表，亦認為海外醫生必須通過考試才可在港正式註冊，以劃一水平，「對病人保障更大」。

霍泰輝曾撰文指本港可借鏡英國引進外援

不過，中大副校長、兒科專科醫生霍泰輝其實在早前已撰文指出，本港醫療人手短缺，本港可借鏡英國引進外援。霍泰輝在文中指，他是英國皇家兒科學院院士，惟因早年考院士試時，英國仍未有兒科學院，兒科只附屬於內科學院，故他所考的是內科學院的院士試，其後當兒科「獨立」時，他就免試成為了皇家兒科學院的院士。

他續指，英國目前面對脫歐對醫療服務的影響，包括「外援」，即在英國醫護界服務的大量歐盟成員國國民，能否繼續留在英國工作的問題。他指出，英國是舉世公認醫學教育的殿堂之地，為世界各地培訓不少醫療人才，惟亦有26%醫生是「外援」，其中12％來自亞洲，主要是印度和巴基斯坦，10％來自歐盟成員國，「可見招納外援，不一定拖垮醫療水平。」

而對於有人質疑海外醫生不懂香港的本土病，他就批評說法沒有道理，「所有醫生都知道，到外地行醫，首要任務是先要熟習那地方的本土病。」他指無論是本港醫生在外國行醫，抑或1996年前英聯邦國家畢業的醫生來港行醫時，都沒有聽說過有不懂本土病的問題。

黃碧雲重申本港公營、私營醫生都不足，單靠本地醫科生亦不足以應對需求。 (資料圖片)

黃碧雲建議設海外醫學院校名單 陳永佳：好浪費精神

立法會議員、民主黨黃碧雲亦致電節目，重申本港公營、私營醫生都不足，單靠本地醫科生亦不足以應對需求，故考慮提出私人條例草案，建議在全球50大醫學院畢業，或來自英、澳、加拿大的海外醫生，如在本港有限度註冊，工作最少3年後，可以豁免考試，成為正式註冊的醫生，「起碼最少留3年，如6年就更好，做幾耐可討論。」

陳永佳不認同黃碧雲的建議，他解釋，設立名單十分複雜，例如新加坡近日就刪減了名單上50多間院校，如香港仿傚，或需每年作出檢視，分析各間院校的教學內容及時數等，他形容是「好浪費精神」。