【派錢4000蚊】今日截止　市民趕尾班車　料等近一年才收錢感抱怨

政府早前宣布「關愛共享」計劃，向合資格人士派發4000元；今日（30日）是遞交表申請的最後限期，不少人特意到民政事務處或民政諮詢中心等收集處，趕及最後一刻為朋友及家人遞表。 政府早前回覆查詢時透露，在職家庭津貼計劃每日平均批出5,416份申請；即使按政府當初估算僅200萬人合資格領取，按現時進度預料仍需近一年才能完成分發款項。 有市民批評，一直以來發放派錢的資訊不足，「只係知政府唔夠人手。」另一市民更慨嘆：「政府做嘢不嬲都係咁。」

荃灣民政事務處為方便市民，更將投遞箱放在門外。（李家偉攝）

記者今日（30日）早上到荃灣民政事務處直擊，發現不少市民都趕在最後一天來到事務處遞表；職員透露，荃灣的收集站向來相當繁忙，預料今日即使天氣欠佳，仍會有相當多的市民前來交表。按現場觀察，平均約5分鐘有10位市民交表，在早上11時半左右更因為收集箱滿而要換箱。

市民盼一年內收到錢

趁最後一天來到民政事務處替父母交表的莫小姐稱，因家人不懂得填寫表格，處理需時，所以直至今日才能交表。被問到是否知悉政府可能要近一年才能處理所有派錢手續時，她驚呼「係咩？！」批評政府一直以來發放派錢的資訊不足，「只係知政府唔夠人手。」她期望可以在一年內收到款項。

市民莫小姐批評政府一直以來發放派錢的資訊不足。(鄧穎韜攝)

另一位谷小姐就表示，自己在前兩日已遞交表格，但仍未知何時才能收到訊息或款項，「希望六月前收到啦。」她又認為，如果政府要花費一年時間處理，也只好等一年；「（即使）政府唔畀（$4000）都無計㗎！」

陳小姐亦指，早在一兩個月前已遞表，但至今仍未收到款項。她稱留意到政府回應傳媒時曾透露，要近一年時間才能完成派錢手續，批評是次派錢手續繁複，「啲手續好煩」。又慨嘆：「算啦，政府做嘢不嬲都係咁。」

市民谷小姐希望六月前收到錢。(鄧穎韜攝)

職津處早前回應查詢時透露，截至上周五（26日）為止共接獲逾320萬份申請，並發出逾290萬個確認通知，當中僅6.5萬人已批款項。職津處由今月9日起開始審核申請，每日平均批出5,416份申請；即使按政府當初估算僅200萬人合資格領取，按現時進度預料仍需357日才能完成分發款項。