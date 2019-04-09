【派錢4000蚊】首批今收錢　網民首日交表卻收唔到：遲來先上岸？

政府向合資格人士派4000元的關愛共享計劃今日（4月9日）開始發放，一片混亂下陸續有市民今日在網上稱收到錢，首批收錢者開心，惟晨早交表銀行戶口沒動靜的人卻大感不滿，有人稱首日已交表又獲確認短訊，質疑為何未收到錢，「遲來先上岸？」；有人聲稱今日收錢者是打尖交表人士，鬧爆政府好亂籠，「派錢都派得衰過人」。

有收到錢的網民上載戶口截圖，顯示來自「CARING AND SHARING SCHEME」。（「巴打絲打 Facebook Club」Facebook））

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「收到4000蚊未？」今日在社交網絡隨處可見，不少網民指自己或親朋已收到錢，「好多人已收錢，3月中收sms嘅都已有錢」、「我有個朋友今日收到$4,000，佢頭一批申請嗰啲」。其中一名已收錢網民，更貼出網上銀行帳戶截圖，顯至有關款項轉帳時，會顯示「CARING AND SHARING SCHEME」。

收到錢的人開心，收不到的卻一肚氣，尤其是不少人早在交表首日已交表，沒想到自己並非首批收錢者。有人揚言2月1日交表後早收到確認訊息，不存在寄失，今日等足一天卻未見戶口有動靜，愈等愈憤怒，質疑政府是否「遲來先上岸」。有網民質疑首批收錢者或根本是打尖在收表前偷步寄出申請表的人，直指整個計劃混亂不堪，由申請到審批到派發亂到七彩，狠批「派錢都派得衰過人」。

有人與家人一同申請又一齊收短訊，結果有人收到有人收不到，有人指別說收錢，其實收到確認已很好，直言其申請「影都唔見呀」、「3月頭寄出，而家仲未收到通知」。混亂下不少人試圖致電查詢，惟熱線根本打不通，傳電郵又石沉大海，堪稱叫天不應叫地不聞，有網民忍不住諷刺，以政府的派錢能力，「去到2046年應該會收到嗰4,000蚊」。

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