西醫疏忽處方藥物令病人過敏　3項專業失德罪成　除名1月緩刑1年

一名普通科醫生郭任達因在2015年，向對磺胺類藥物過敏的病人開出內含磺胺的抗生素，令病人出疹，被控3項專業失德，今（30日）在醫務委員會進行研訊。他被裁定全部罪名成立，被判除牌1個月，緩刑12個月。醫委會主席劉允怡指，病人已出示藥物過敏卡，但仍獲處方該藥物，而致敏可以十分嚴重，甚至威脅病人生命安危。

西醫郭任達被控3項專業失德，辯方律師（圖中穿西裝者）表示，郭任達因病未能出席聆訊，感到抱歉，並承認控罪，稱會負上全責。（鄭翠碧攝）

案情指，2015年1月18日，病人廖子群（音譯）因眼睛不適到郭任達位於葵涌的診所求診，被確診為紅眼症，處方一種內含磺胺甲噁唑的抗生素。不過廖女士對磺胺類藥物過敏，並早於多年前首次求診時已表明，2015年求診當天亦有出示藥物過敏卡，惟郭仍向她處方內含磺胺的藥物，終令她出現紅疹。

涉事醫生因病今缺席聆訊

郭任達被控3項專業失德，分別是明知病人有藥物過敏仍處方磺胺類藥物；沒有確保其中4種處方藥物上有標籤藥名；沒有確保9種處方藥物上有標示處方日期。辯方律師表示，郭任達因病未能出席聆訊，感到抱歉，並承認控罪，稱會負上全責。

劉允怡解釋判緩刑原因是涉事西醫已改善處方藥物的電腦系統。（鄭翠碧攝）

郭任達終被裁定全部控罪罪成，主席劉允怡解釋，藥物過敏可以十分嚴重，導致病人有生命危險，郭應該了解病人有藥物過敏；另外，郭未在藥物上標示藥物名稱及日期，就可能會令病人調亂藥物，打亂治療計劃。

辯方求情時指，郭任達曾與病人承認自己處方了會令她過敏的藥物，代表他從無隱藏錯誤的意圖，他今次認罪，是希望作出一個承認錯誤、承擔責任的醫生之示範。

郭任達最終被判在醫生名册除名1個月，緩刑12個月。劉允怡解釋，相信郭非故意不在藥物上貼上標籤，並已在事件後引入電腦系統確保不會再發生同類事件，故判緩刑。