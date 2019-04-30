中六畢業生人數降　宏恩逆市開高級文憑拓生源　首次收支平衡

中六畢業生人數持續下降，自資院校正經歷收生寒冬。創校近四年的宏恩基督教學院每年新生人數約30多人，校長崔康常出席傳媒午宴時表示，對未來收生人數審慎樂觀，新學年將逆市開辦至少兩個高級文憑課程，以吸納更多成績未達大學門檻、但符合副學位資格的學生和有意進修者。開校首兩個學年，學院營運赤字達到逾千萬元，崔指，2017/18學年院校財政首次達到收支平衝，該年度盈餘為140萬元。

宏恩基督教學院今日舉行傳媒午宴，介紹院校未來動向。圖左起為宏恩進修與個人發展中心副主管吳志光、校長崔康常及協理副校長（發展）狄志遠。（胡家欣攝）

宏恩基督教學院自2015/16年開辦，連續兩年分別錄得約1,800萬及約1,300萬元虧損。校長崔康常指，學院開辦至今累計獲得約9,000萬元捐款，大部份來自教會捐獻，2017/18學年院校財政首次達到收支平衝，錄得140萬元盈餘，預計未來捐款收入持續增加盈餘。

宏恩現時開辦三個學士課程，包括工商管理、心理學及社會工作；另外，亦有開辦幼兒教育高級文憑及大學基礎文憑。宏恩2018/19學年整體新生為39人，僅比上學年多收4人，佔預期收生人數約四成。崔康常表示，中六畢業生人數持續下降，對自資院校造成收生壓力，但對學院收生審慎樂觀，因為院校有新的收生策略，藉開辦高級文憑課程以拓生源。

崔指，過往申請報讀宏恩的學生中，有七成文憑試成績低於「33222」的學士課程入學門檻，當中當中不少人考獲5科2級入讀副學位資格，但學院未能完全吸納這批學生。他指，考慮上述因素後，加上社會在職人士有持續進修需要，故下學年將會開辦「轉化型商業管理」和「心理及輔導學」兩個高級文憑課程，分別提供約20多個學額。學生修畢課程後可選擇銜接院校的學士課程。

神學高級文憑下周向學評局遞交課程評審 料7月招生

另外，該校正籌備開辦基督教事工神學課程，下周將向學術及職業資歷評審局遞交課程評審，料需時兩個月，最快七月招生，設40個全日制及40個兼讀制學額。崔康常指，學院曾向各教會做研究調查，預料課程可吸引200多人申請報讀，認為神學課程有一定需求，盼未來開辦高級文憑後，可進一步開辦相關學士課程。

下學年加學費 料加幅為2%至3%

崔指，隨著開辦新的高級文憑課程，學院有信心2019/20學年收生人數比本學年高，目標收生人數維持100人。宏恩首年學士學位課程學費為約6.3萬，崔康常指，料新學年會加學費，按通漲加2%至3%。而首屆宏恩畢業生將於年中畢業，料共有42人，當中有一半來自社工學課程。