堅強媽媽撞斷雙腳仍保護女兒　肇事司機囚15月　官：意外彰顯母愛

年青地產經紀，駕駛黑寶馬私家車路經荃灣梨樹路時，聲稱一時分神，整部車剷上行人路，更撞到一名抱著僅兩歲大女兒媽媽，媽媽當場雙腳骨折，左下肢更在車底下尋回，搶救後亦須任截肢手術。司機早前認罪，並稱不少名人涉交通事故均只判社會服務令，惟法官已明言必定會判監，被告今（30日）被判入獄15月，並須停牌兩年。

被告陳曉昇駕黑寶馬剷上行人路，受傷女事主（圖）受傷時仍顧著保護女兒，最後她雙腳均要截肢。（資料圖片）

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官指意外彰顯母愛偉大

法官判刑後對女事主表示祟高的敬意，難以想像她以細小的身體，在事發一刻用堅強意志緊抱女兒，強忍左下肢被扯斷的痛楚，保護女兒直至救護人員到場，彰顯母愛的偉大，祝願女事主早日康復，其女兒健康成長，一家人過上快樂的生活。

被告陳曉昇，29歲，早前於區域法院承認一項危險駕駛導致他人受嚴重傷害罪，指他於去年3月19日在梨木樹邨撞到36歲女事主。

被告聲稱也嚇到儍咗

辯方早前求情指，被告事後每天都感到自責，又解釋因事前一晚工作繁重，當日感到疲累，或一時失神釀成意外，被告亦即「嚇到傻咗」，事後已撰信向事主道歉，又指事件不涉及「爭位」、「cut線」、「衝尾燈」等情況，而被告或因此案失地產牌。他求情亦稱平日有做善事，每年最少捐款100元。

女事主當時抱著女兒

案情指，被告於去年3月19日駕駛私家車往梨木樹邨時，36歲事主正抱著2歲女兒站在行人過路處和交通管制箱之間，事主前方的路段向右彎，但被告卻直衝上行人路，儘管被告及後已剎車及扭軚，但仍撞致事主倒地，但事主仍緊抱女兒。

事主女兒經歷意外亦受創

救援人員到場時，已發現事主左小腿折斷，並與左腿分離，右腳掌及右下肢嚴重被壓扁至骨及肌肉外露，其折斷的左下肢在車底尋回。事主送院後被發現多處骨折，亦需要切除右腳掌，其左腳則要裝義肢。事主2歲女兒在意外中左膝擦損及左大腿腫脹，女童經歷這次意外後患上創傷後壓力症候群。

案件編號：DCCC 884/2018

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