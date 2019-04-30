11個政府公眾停車場六月起加價　私家車月租加$100　日泊加$20

審計署本月17日發表報告，指運輸署管理的多層停車場及路旁泊車位使用率長期高企，不過月費則均低於市價。事隔約半個月，運輸署今日（30日）宣佈，由六月一日起調整轄下11個政府公眾停車場的收費。其中私家車的月租會加100元、日泊加20元，至於時租則加1元。 運輸署發言人指，調整收費已考慮多項因素，包括自上一次收費調整後的通脹率、鄰近私營公眾停車場的收費水平，以及政府停車場的使用率等。

11個政府公眾停車場將於六月一日起加價，圖為荃灣政府停車場。（資料圖片）

繼去年5月加價後，運輸署宣佈，堅尼地城停車場、林士街停車場、天星停車場、大會堂停車場、天后停車場、筲箕灣停車場、香港仔停車場、油麻地停車場、雙鳯街停車場、葵芳停車場及荃灣停車場將於六月一日起加價。

私家車時租加1元

加價金額方面，私家車最受影響。時租加1元、日泊加20元、夜泊加5元、月租加100元及季租加300元。不過，葵芳及荃灣停車場的私家車「夜泊」收費及天星停車場的私家車月租固定泊位收費維持不變。

電單車方面，日泊加2元、夜泊加1元、月租加20元、季租加60元。至於的士的影響最小，只有月租加50元及季租加100元。停車場營辦商會於停車場內張貼告示，預早通知駕駛者有關的收費調整。