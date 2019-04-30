涉陳同佳案庭上拍照　內地女學生欲回國考試　官信懷熱誠准離境

於北京主修法律的內地女學生昨於高等法院旁聽陳同佳案判刑，涉嫌於庭內拍照及錄影，被控一項在法庭內攝影罪。裁判官今（30日）早准她保釋但拒絕讓她離境，惟女事主稱考試在即，想回國應考。裁判官下午再作考慮，認為她懷有熱誠，想探索社會及兩地法庭的分別，惟忽略了當中的規矩，最終准她以100元作保釋金，撤銷不准離港的條款，並將提訊日子押後至6月12日，又叮囑她緊記準時出庭。

被告趙浦伊稱想回內地考試，裁判官終取消不許離境條款。（林樂兒攝）

被告在北京主修法律

被告趙浦伊，19歲，報稱學生。她被指昨日於高等法院10樓第24庭拍下6張相片及2段影片。

被告下午獲當值律師酌情代表出庭。裁判官提及被告在北京主修法律，欲參觀本港法庭。官續詢問她何時考試，被告稱即將考試，下月中考完，6月放假。

官指或忽略了規矩

控方表示無基礎指被告持惡劣意圖在庭內拍攝，另當時旁聽案件人數眾多，塞滿法庭，被告是在判刑後才入內拍照。控方不反對保釋。

裁判官認為，修讀法律的年輕被告懷有熱誠，想探索社會及兩地法庭的分別，但忽略了當中的規矩，最終撤銷今早不准她離港的保釋條件，只要求她交100元保釋金。法官又將案件改為於6月12日再訊，並著被告緊記準時出庭。

案件編號：ESCC1094/2019