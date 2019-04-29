【陳同佳案】判刑期間庭內一片緊張氣氛　陳神態自若輕撥頭髮

港男陳同佳涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎，之後更偷竊其財物，事件觸發起《逃犯條例》的爭拗。然而因司法管轄權問題，陳的案件在香港法庭，只是處理其洗黑錢的罪名，最終被判入獄29個月。 由於他的刑期對條例立法的急切性有著重大影響，今天有近30至40人到庭旁聽，谷爆法庭，當中亦有不少是記者，全部都全神貫注，氣氛亦十分緊張，然而在犯人欄內的陳，卻泰然自若，無甚反應，由出庭至被押走，只是與律師傾談期間，輕撥過一下頭髮。

被告陳同佳認4項洗黑錢罪，被判入獄29月。（梁鵬威攝）

陳及潘的家長未有到庭

由於案件引來社會熱議，案件雖在下午2時半才開庭，但大批傳媒自下午2時許，已到庭門外等候進庭，判刑時庭內坐無虛席，立法會議員鄭松泰亦有在席，有傳媒人士更需要企在庭內通道旁聽，亦不時張望陳或潘的家人有否到庭旁聽結果，氣氛緊張，可惜直至判刑完畢亦未見雙方父母現身。

全程冷靜神態自若

相反，身負4罪，年僅20歲的被告陳同佳，卻表現平靜，無甚情緒，判刑期間，他一直側身聆訊傳譯員翻譯法官的判刑理由，至被判入獄29個月，他的律師隔著犯人欄與他傾談數句，陳便步入羈留室，神態自若，臉上無露出絲毫情感。

年僅20歲的被告陳同佳，卻表現平靜，無甚情緒。（美術製圖）

被告陳同佳在與律師傾談時輕撥了一下頭髮。（美術製圖）

陳同佳案的法庭今天坐無虛席。（美術製圖）

破壞制度會影響司法的完整性

法官判刑時強調，被告承認在外地殺人，但在港不能被控謀殺或誤殺罪，或許有人對此感到難過和不公平。惟法官強調只可根據涉及的控罪而作出判刑，亦不可因被告或干犯令人髮指的罪行，而忽略他亦有權獲得公平審訊，否則的話，便如電源「短路」，破壞刑事審訊制度，不單影響被告，亦同樣影響整個司法制度的完整性。

犯罪得益涉嚴重罪行是加刑因素

法官再次強調，被告承認的洗黑錢罪，背後涉及的罪行是偷竊，無論他疑干犯其他任何罪行，對判刑沒有重大影響。然而案情指他承認殺死女友，之後又處理女友的財物，可見他一直都知他在處理犯罪得益，且背後涉及嚴重罪行，是加刑因素之一。

涉跨境元素亦罪加一等

此外，被告把死者的財物從台灣帶回香港，涉及跨境元素，亦是另一加刑因素。判刑亦考慮被告是案中唯一的得益者，故裁定被告在四項控罪上，量刑起點都在兩年半至3年，被告認罪獲刑期扣減後，仍須服刑29個月。

案件編號：HCCC407/2018