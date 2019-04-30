【海外醫生】病人組織代表擬提第六方案　擴大臨床定義至教學工作

醫務委員會下周三（5月8日）將再商議豁免海外專科醫生來港實習安排，醫學界提出的「第五方案」要求全部海外醫生需到醫院，做臨床工作滿18個月，醫委會主席劉允怡今日（30日）稱，不會接受教學不屬臨床工作的說法。 醫委會業外委員、病人組織代表林志釉表示，正研究一個新方案（第六方案），建議擴大臨床定義至醫學院教學工作、直接或間接照顧病人的崗位、或其他醫委會認可的工作性質，臨床工作的年期要求則縮減為3至6個月，但他稱會待與其他病人組織商討後才正式提交方案。

醫委會主席劉允怡望5月8日可得出最終方案。（鄭翠碧攝）

醫學會原列明臨床經驗只限醫院工作

由醫學會提出的「第五方案」，要求受聘於醫管局、衞生署或兩間大學醫學院的海外專科醫生均做滿18個月臨床工作才可獲免實習，醫學會曾提及，臨床工作相等於公立醫院的臨床經驗，由相關醫生所屬部門確定其工作性質後，便可交由醫委會審批。惟由香港中文大學提名的醫委會主席劉允怡今日評論第五方案，「如果你話教學工作唔係臨床，我唔會贊成」，他強調教學、科研及臨床是不可分割。

林志釉或會再提交新方案，成「第六方案」。（資料圖片）

林志釉：新方案屬中間落墨

醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉透露，正研究一個新方案，建議要求海外專科醫生至少在港工作3年，通過執業試後仍需工作18個月，惟18個月期間僅需3至6個月時間做臨床工作；而臨床工作的定義，他認為可以較醫學會方案更廣泛，可涵蓋直接或間接為病人提供治療（例如病理科及放射科等亦計算在內）、大學醫學院的教學工作、以及其他由醫委會認可的相關工作性質。

林志釉指，自己欲提交的方案屬「中間落墨」，彌補之前較寬鬆的方案一未有臨床工作的相關要求，惟他會待明天與其他病人組織開會後再決定提交新方案，現正就方案與各界交流意見。

林志釉續透露，目前有十多個病人組織參與明日的會議，其餘兩名由57個病人組織選出的醫委會委員陳永佳及梅卓能亦會出席會議，林希望會議可商討出共識，3名病人組織委員屆時再作一致性的投票決定。