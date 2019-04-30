【佔中判刑】港大校友關注組發聯署撐戴耀廷　冀校方公正處理教席

佔中發起人、港大法律學院副教授戴耀廷早前被判囚16個月，昨日（29日）由荔枝角收押所轉往石壁監獄服刑。立法會議員何君堯早前去信港大校委會主席李國章，要求港大革除戴耀廷教職。 港大校友關注組今日（30日）發起聯署，聲明中表示要求革除戴耀廷的言論極不公平，希望校方恪守公平公正的原則處理相關事宜。

（港大校友關注組facebook圖片）

港大校友關注組聯署聲明指，留意到個別人士和團體對戴耀廷窮追猛打，要求香港大學立即革除其的教席。關注組認為，該等言論對戴耀廷極不公平，希望港大恪守公平公正的原則處理其教席事宜。

關注組認為，校方在處理戴耀廷的教席事宜上，應考慮以下兩點：

戴教授是因為推動公民抗命而身陷囹圄，與一般因為行為偏差而被判刑的個案，本質上有很大分別，而戴教授多年來在社會上不遺餘力去推動基本法及人權方面的公民教育（2001年因此而獲特區政府頒授榮譽勳章），在校內亦作出不少貢獻（他在2000年至2008年擔任港大的法律學院副院長），若戴教授因此而被辭退，大學將很容易被視為屈服於校外的政治勢力，嚴重影響港大的院校自主。 法院的判決，並不是案件的終結，戴教授已表示將就控罪提出上訴，上述控罪將來亦有被推翻的可能，從程序公義的原則來看，校方在現階段或所有法律程序的終結前根本沒有理據去啟動任何終止戴教授教席的程序。

戴耀廷因串謀作出公眾妨擾和煽惑他人作出公眾妨擾罪成，被判入獄16個月。（資料圖片／余俊亮攝）

港大校友關注組邀請香港大學所有校友聯署，相關聯署及聲明內容將於5月上旬於報章刊登廣告，每位校友聯署者需交付廣告費用200元。