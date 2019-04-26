【佔中判刑】何君堯倡革除戴耀廷教職　陳文敏︰只有校長可以提出

佔中發起人之一、香港大學法律學院副教授戴耀廷被判入獄16個月，立法會議員何君堯去信港大校委會主席李國章，要求港大革除他的教職。港大法律學院教授陳文敏今早（26日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，教授是終身制，只有校長可提出革除教席，同時有酌情權。他認為，應尊重司法程序，在上訴未完結之前未適合提出，就戴耀廷服刑未能履行教職，可以用停薪留職方式處理。

港大法律學院教授陳文敏今早（26日）在電台節目表示，教授是終身制，就革除教席程序，只有校長可以提出。（資料圖片）

陳文敏表示，影響大學聲譽本身就不是理由，重點是影響校譽的有關行為是否嚴重失當，如教授有行為失當、無法履行教職等，大學有相關處理程序。由於戴耀廷是終身聘用制，只有校長有權提出及決定何時提出革除教席，校長亦有酌情權是否啟動有關程序。

若啟動程序，校方會成立由12名教授組成、首席副校長擔任主席的委員會，展開聆訊並可以傳召證人，戴耀廷亦有權抗辯，委員會最後會向教務委員會提交報告書，由教務委員會決定有無足夠理由解僱。

由於過程複雜需時，陳文敏認為上訴未完結之前，不適合啟動革除教席程序，應尊重司法程序，就未能履行教職部分，認為可用停薪留職方式處理。