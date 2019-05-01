【五一黃金周】內地客提早一周買高鐵票來港　嘆酒店貴即日就走

廣深港高鐵香港段去年9月底正式通車後，今（1日）迎來首個五一黃金周，大批內地旅客早上乘坐高鐵來港旅遊。有廣東旅客指提早一周在網上購買車票，認為人流明顯多於去年的「十一黃金周」，但秩序安排有改善，稱「以後來港也會選擇高鐵。」不過，有不少內地旅客表示，本港住宿費用高昂，故只會即日來回，其後再到周邊城市遊玩。

內地「五一黃金周」今（1日）起一連四日開始，早上9時許高鐵西九龍總站的抵港大堂已是人頭湧湧，銀行櫃員機、兌換店及八達通售賣機前排起長龍，有站內職員疏導人流，秩序大致良好。

內地的「五一黃金周」今（1日）起一連四日開始，早上9時高鐵西九龍總站的抵港大堂已是人頭湧湧。（李慧妍攝）

深圳旅客余太一家四口首次坐高鐵來港。她指過往經羅湖口岸過關再坐東鐵到市區，過關時間長，「以前要很早6、7點出門，下午1、2點才到，感覺花很多時間在路上。」她指，今早8時許出門，乘坐9時許班次的高鐵，10時前已抵港，形容非常方便，可以有更多時間遊玩及購物，但表示不會在港過夜，「因為（酒店）很貴，（以前即日來回）很累、來去匆匆。現在可以玩到（高鐵）最後一個班次才走。」

余太表示，擔心假期來港旅客過多，故提前兩、三天日網上買票，但乘坐高鐵過程順利、快速，稱「小朋友可以多玩一會兒，沒這麼累。」（洪業銘攝）

東莞旅客：港酒店貴 晚上到深圳遊玩

來自東莞的曾先生與女友首次來港旅遊，他直指本港酒店的房價費用高昂，故只會留港一天，晚上就到深圳遊玩。他指，假期首日的訪港旅客較多，故要提早購票，「高鐵很方便，但感覺來的人很多，排隊很久，9點的車到出關要一小時。」

來自廣東的楊小姐和陳小姐，第二次乘坐高鐵來港旅遊。楊小姐直言，相比去年「十一黃金周」，今日人流明顯增多，「早班車也是滿的，到站看到有很多人。」陳小姐則指，由於去年高鐵剛開通，未算太多人知悉，但現時很多內地人知道有高鐵直達香港，亦增加購票難度，「提前一周就買票了，不然買不到，早上6點、8點的票已經買不到了。」

楊小姐續指，過往從深圳的口岸過境，要排隊約1小時，形容「好麻煩」，但今日的高鐵關口秩序良好、指示清晰，「我們來玩兩天，到尖沙嘴、海港城和山頂。」

來自虎門的李太一家三口，趁放假首次來港購物。她指，7時許從虎門出發，至深圳北轉乘高鐵，9時許已到達香港，行程順利，並提前2日在網上購買即日來回車票

+ 6 + 5 + 4

相比抵港大堂的熱鬧景象，離港大堂則顯得相對冷清，售票處只有數名市民購買即日車票，無需排隊，而入閘口亦人流稀疏。站內食肆、店舖至中午才逐漸多人光顧。此外，站內亦設有提示牌，指勞動節及佛誕假期來往香港西九龍及福田有特別班次。

港鐵加開班次疏導人流

港鐵早前表示，為配合乘客出行需求，與內地鐵路營運單位商討後，將於5月1及2日額外加開9對往來高鐵西九龍站至福田的特別班次。加上，高鐵香港段自開通以來，一直在周末期間提供額外9對短途班次。換言之，由5月1日至5日將合共提供額外四十五對往來高鐵西九站至福田的特別班次。