【五一黃金周】高鐵增9對班次西九往返福田　應付人潮防逼爆　

一連四天的五一黃金周將至。港鐵為配合乘客出行需求，與內地鐵路營運單位商討後，將於5月1及2日額外加開9對往來高鐵西九龍站至福田的特別班次。 加上，廣深港高鐵香港段自開通以來，一直在周末期間提供額外9對短途班次。換言之，由5月1日至5日將合共提供額外四十五對往來高鐵西九站至福田的特別班次。而五一黃金周首日，由內地多個地方來港的大部分班次列車車票經已售罄或近乎售罄。

為配合五一黃金周，港鐵將於5月1及2日提供額外九對來往高鐵西九站至福田的列車班次。（資料圖片）

港鐵又指，為應付乘客需求，將於香港西九龍站因應實際情況調動人手，以維持車站運作暢順。



而根據中國鐵路官方訂票網站「中國鐵路12306」顯示，直至目前為止，國內多個地方於五一黃金周首日來港的大部分班次列車車票經已售罄或近乎售罄。記者於今日（27日）下午2時許瀏覽網站，發現長途列車方面，5月1日由長沙南開往香港西九龍站的G6113車次的車票以及由廈門開往西九站的G3003近乎售罄，僅分別剩下一張商務座及一張二等座車票；而由潮汕開往西九站的2班車次分別為G6389及G6381，以及福州開往西九站的列車G3001均已售罄。

中國鐵路官方訂票網站12306顯示，黃金周首日由廣州南作為始發站，開往香港西九龍站的大部分列車班次車票均已售罄。（中國鐵路12306網頁）

至於短途列車方面，5月1日由廣州南開往西九站的10班車次包括G6505、G6515、G6547等均已售罄；惟由深圳北及福田作為始發站開往西九站，全部車票仍可預訂。

黄金周售出逾12萬張車票

港鐵又指，截至昨日（26日）早上，5月1日至5月4日的跨境高鐵車票經已售出超過12萬張，且留意到愈接近出發的日子，將會有愈多人購買車票或即日購票。

香港旅遊業議會日前表示，隨著「一橋一鐵」開通，預料今個五一黃金周內地訪港入境團會按年升逾六成，平均每日230至250團，個別日子更會超過300團。