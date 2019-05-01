【勞動節】工聯會將提私人草案　促為僱員在災後停工立法

政府正修訂現時的《颱風及暴雨警告下的工作守則》，提出在某些「極端情況」下，建議僱員於8號信號取消後，可在所在地方多留2小時，而非立即啓程上班。工聯會立法會議員陸頌雄今日出席遊行後批評，相關指引不具約束力，只由勞資雙方協商，並不足以保障員工權益，計劃向政府提交私人條例草案，要求為僱員在災後停工立法。

工聯會立法會議員陸頌雄(右一)批評，現時對極端情況的工作指引並非法律約束力，只靠僱主與僱員協商，認為對僱員無權益保障。(盧翊銘攝)

工聯會立法會議員陸頌雄批評，現時對極端情況的工作指引並非法律約束力，只靠僱主與僱員協商，認為對僱員無權益保障。他認為，若員工在惡劣天氣下拒絕上班，僱主仍可無理扣減薪酬，或執意要求僱員仍須上班工作。

陸指，計劃成立勞方、資方及官方組成的委員會，商討災後停工的標準，包括特首應何時發出停工令、如何保障僱員在惡劣天氣情況下，停工或復工時可獲得勞工保障。他指，工聯會將提出私人條例草案，要求政府立法規管相關的停工安排。工聯會立法會議員麥美娟則期望政府可接納建議，以加快立法進程。

工聯會今早發起遊行，由灣仔修頓球場步行至金鐘政府總部，要求政府立法規管「超時補水」及惡劣天氣停工安排、爭取勞工假與銀行假的17日看齊及為低薪僱員代供強積金。大會宣布，有4500人參與遊行。