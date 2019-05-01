【勞動節】工聯會遊行爭立法規管超時補水、勞工假與銀行假看齊

今日是五一勞動節，工聯會今早發起遊行，由灣仔修頓球場步行至金鐘政府總部，要求政府立法規管「超時補水」、規管惡劣天氣停工安排、爭取勞工假與銀行假的17日看齊及為低薪僱員代供強積金。

工聯會今早發起遊行，要求政府立法規管「超時補水」等。（胡家欣攝）

工聯會遊行人士於早上10時先在灣仔修頓球場集合，並沿沿軒尼詩道遊行到政府總部。

的文職人員韓小姐表示，她每日工作八小時，一周平均有兩至三日需超時兩至三小時工作。（胡家欣攝） 市民戴「熊貓」帽參與遊行 象徵港人工時長 有參與遊行的文職人員韓小姐表示，頭戴「熊貓」帽，象徵香港「打工仔」工時長，身心疲勞；她指，自己任會計行政超過十年，每日工作八小時，一周平均有兩至三日需超時兩至三小時工作。她指，平時工作繁重，自己為爭取較少加班時間，日常會在午飯時間工作，希望盡快完成工作，「有時只係食得幾個字」。她指，現時公司未有提供「超時補水」，認為未能提供合理回報，促政府應立法規管工時，並規定加班薪酬補償，「補水最少每個鐘37.5啦！」

物業管理主管每日工作15小時

另一位物業管理主管何先生表示，保安行業工時長，每日工時12小時，人手緊張時，需要加班2至3小時，變相工作15小時，令精神與體力疲憊不堪，「個人體力支配唔到」。他又指，現時保安只發放12日勞工假，並不足夠，認為政府立法與銀行假劃一看齊，「無理由大家係打工仔，但係有人高人一等。」