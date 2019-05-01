【五一黃金周】星光大道「金像女神」雙腿生鏽　遊客：生貝殼？

尖沙咀星光大道經過約三年的維修及翻新，今年初重開。今日（1日）為翻新後的首個五一黃金周，吸引大批內地旅客到來。下午時段遊人絡繹不絕，不少旅客在麥兜、李小龍等銅像拍照，非常熱鬧。 記者現場發現，只重開了三個月的星光大道，麥兜銅像鼻孔已被遊人觸碰至「甩色」，金像獎女神像的雙腿亦懷疑因潮濕而生鏽，有遊客狐疑「女神隻腳點解生貝殼定青苔？」 星光大道管理公司表示，若發現有輕微褪色或損毀，會通知承建商盡快處理及補修。

金像獎女神像在重修後，設於一個水池中央。（鄧倩螢攝）

經過約三年的維修及翻新，尖沙咀星光大道於今年初重開，這個本港重要的旅遊點，吸引大批內地及外國旅客前來觀光。今日現場所見，卡通人物麥兜、李小龍銅像及金像獎女神像均受眾人喜愛，不少人爭相打卡拍照，而大部分人亦守規矩，一個接一個等候拍照。

星光大道近文化中心的金像獎女神像，重修後立於一個小型水池中央，而非只在一個有射燈的座上，大部分遊人均無法貼近「金像女神」。現場所見，女神的雙腿有一點點懷疑生鏽，有點礙眼，現場亦有遊客感到好奇地問，「女神隻腳點解生貝殼定青苔？」

金像獎女神像的雙腿出現疑似「生鏽」痕跡。（鄧倩螢攝）

麥兜銅像鼻孔已被遊人觸碰至「甩色」。（鄧倩螢攝）

麥兜鼻孔「甩色」變黑 摸得太多？

卡通人物麥兜銅像放置於星光大道近尖東一旁，不少旅人均喜歡觸碰他的鼻孔拍照，致出現「甩色」變黑。前來遊玩的關女士説，走近麥兜時，由於想不出特別的姿勢，自然會觸碰著他的身軀，而鼻子「甩色」未有影響對兜銅的喜愛及吸引力，但她亦笑說：「可以修理下，用啲好啲質素嘅物料啦。」

金像獎女神像及麥兜銅像都是翻新前的原產品，在完成工程後才再擺放出來，因此不是重開時擺出來的新銅像，而是早「經歷風霜」。

+ 7 + 6 + 5

↓↓內地客「隱世」打卡點 總有一處喺你屋企左近？↓↓

+ 11 + 10 + 9

關女士表示，麥兜鼻子「甩色」未有影響她對麥兜的喜愛。（鄧倩螢攝） 來自廣州的周太與一對子女前來遊玩，他們雖然不認識麥兜這個卡通人物，但指「這隻豬仔」好可愛，子女擁着麥兜拍照，非常歡喜。但周太留意到甩色問題後亦說：「大概覺得好玩吧！可以拍個照，但不要摸它了！」

周太留意到麥兜鼻孔甩色問題，認同可以拍照，盡量不要摸它。（鄧倩螢攝）

管理公司：會盡快處理及補修

星光大道管理有限公司發言人表示，星光大道的業權屬康文署所有，管理公司負責日常管理、保安及維修工程，就銅像的保養事宜，若發現有輕微褪色或損毀，會通知承建商盡快處理及補修。