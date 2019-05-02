茶果嶺村未來發展　政府年中展18個月研究　有寮屋戶冀免審查安置

發展局早前指出，擬在今年年中就茶果嶺村寮屋區的未來發展用途展開研究，之後會陸續推展至其餘兩個九龍東寮屋區，包括竹園聯合村和牛池灣村。 觀塘區區議員指出，當局就茶果嶺村的研究為期18個月，村民對安置賠償的看法都有不同意見。有村民建議，政府可參考新界東北新發展區的做法，使他們可免經濟審查上樓住公屋。

當局計劃在今年年中，先就茶果嶺村的長遠發展用途及發展規模展開研究。（資料圖片）

發展局今年回覆立法會時指，茶果嶺村、竹園聯合村和牛池灣村的已登記寮屋數目達790個，當中以佔地4.65公頃的茶果嶺村最多，佔475個。當局指，會於今年中展開茶果嶺村研究。

局方又指，上述三個寮屋區的長遠用途、可發展的樓面面積及可建單位數量，須待相關研究完成後才能確定。

茶果嶺村將進行18個月研究

觀塘區區議員呂東孩指出，當局將就茶果嶺村的研究將進行18個月。不過，由於研究尚未進行，村內亦未有收到正式通知，故村民未有就此深入討論。

但他說，一旦展開清拆，村民對安置賠償的看法都有不同意見，有人希望原區安置，亦有人希望免經濟審查「上樓」。他續指，根據現時公屋的入息限額要求，不少村民仍有工作，早已超出限額，故有村民期望，政府可採用新界東北新發展區的做法，能夠以免經濟審查作安置，他說：「佢哋到時公屋又無得上，屋又畀政府收咗，都好可憐。」