01實地直擊兩新公營骨灰龕場　曾咀近堆填區偏僻　黃泥涌無化寶爐

政府自2016年3月完成橋頭路靈灰安置所最後一輪的公眾龕位編配後，大致上已沒有新的公眾龕位可供編配予市民，令「陰宅」平均輪候時間增至50個月，即超過四年，創近三年新高。事隔3年，政府終再推出新的骨灰龕位，分別位於屯門曾咀及灣仔黃泥涌道。 記者今日（2日）到兩個地點視察，發現屯門曾咀骨灰龕場附近為新界西堆填區，雖然主體工程已完成，惟旁邊仍有工地及天秤，外牆仍被圍封。龕場位置開揚，對出更有海景，雖然景觀優美，不過並無公共交通工具前往，如在屯門西鐵站出發，乘坐的士亦需約25分鐘。 而黃泥涌道龕場已大致完工，因位處市區，交通方便，從銅鑼灣港鐵站步行約15分鐘可抵達，附近為馬場及豪宅，惟龕位只有885個。兩個龕場合共提供逾2萬個龕位，本月中可供申請，食環署今天下午會公布有關詳情。

屯門曾咀骨灰龕場雖然主體工程已完成，惟旁邊仍有工地及天秤，外牆仍被圍封。（余俊亮攝）

屯門龕場料8月完工 聞到堆填區異味

屯門曾咀的骨灰安置所位於屯門龍鼓上灘一帶，附近為龍鼓灘發電廠、T.Park源區及新界西堆填區，記者今到場視察，發現骨灰龕場雖然主體工程已完成，惟旁邊仍有工地及天秤，外牆仍被圍封。

骨灰龕場可經由稔灣路到達，有地盤工人指，現時正興建由稔灣路接駁至龕場的道路，由於預料8月才完工，記者今只能在稔灣路旁的行人路上視察，而連接路的工地與源區及堆填區的入口接近，每當有載滿垃圾的重型車輛經過時，都會聞到異味，亦掀起塵土飛揚。

有海景但地方偏僻

從遠處眺望，曾咀骨灰龕場位置開揚，被植物包圍，對出更有海景，可看到后海灣及遠方的深圳樓房。

雖然景觀優美，不過骨灰龕場所在地較為偏僻，並無公共交通工具前往，如在屯門西鐵站出發，需步行3小時，乘坐的士亦需約25分鐘。若以旺角朗豪坊作起點，駕駛私家車前往，亦需約45分鐘。

根據食物及環境衛生署早前提交到屯門區議會的文件顯示，屯門曾咀龕場可提供合共16萬個龕位，首批約2萬個龕位將於本月中接受申請，中簽的申請人最快可在2020年年初或之前安放其先人的骨灰，其餘的龕位將會以逐年配售2萬個的形式推出。

食環署稱，建築物主體結構已大致完成，正進行裝修及機電安裝工程，整項工程預計可在2019年第四季完工。

黃泥涌道骨灰龕場，現場未見有化寶爐。（余俊亮攝）

黃泥涌道龕場未見化寶爐

而黃泥涌道骨灰安置所就位於跑馬地黃泥涌道的天橋底下，毗鄰葬有香港辛亥革命烈士楊衢雲的跑馬地香港墳場。骨灰龕場旁正是食環署港島區墳場及火葬場辦事處，工程是在現有單層建築內進行改裝。

記者今天在現場所見，龕位已大致完工，配有編號及花瓶，惟未見有化寶爐，而龕位亦只得885個。

龕場位處市區，交通方便，從銅鑼灣港鐵站步行約15分鐘可抵達，亦可乘坐電車在「香港墳場站」下車，龕場附近為馬場，亦被豪宅包圍。

黃泥涌道龕場的龕位亦將於本月中接受申請，食環署今天下午會召開記者會交代詳情。

新一批公營龕位將加設使用期限，由永久存放改為設立20年的安放期限，之後每10年需續期一次，不設續期次數上限。期滿後兩年內無續期的骨灰，將由食環署以綠色殯葬處理。