屯門曾咀靈灰安置所年底完工　首批二萬公營龕位最快第二季可申請

選址於屯門曾咀的公營靈灰安置所龕位，可提供合共16萬個龕位，原訂於去年底起配售，惟現時延遲約數個月推售。 據食物環境衞生署最新公布，該安置所建築物主體結構已大致完成，預計今年第四季完工，若順利的話，料首批約20,000個龕位將於今年第二季預先接受申請，中簽的申請人最快可在2020年年初或之前安放其先人的骨灰，其餘的龕位將會以逐年配售兩萬個的形式推出。

食環署預料，最新一批位於屯門的兩萬個公營龕位最快2019年第二季供申請。（資料圖片）

新的公營骨灰安置所位於屯門龍鼓灘發電廠旁曾咀煤灰湖部分土地，工程於2015年取得立法會撥款，2016年中開始動工。

新公營骨灰龕場料今年內完工 最快2020年可供申請人安放骨灰

食環署提交屯門區議會的文件提及，曾咀靈灰安置所的最新工程進度，顯示建築物主體結構已大致完成，正進行裝修及機電安裝工程，整項工程預計可在2019年第四季完工。

文件透露，若一切順利，首批約20,000個龕位預計會在今年第二季預先接受申請，中簽並完成配售手續的申請人最快可在2020年年初或以前安放其先人的骨灰。

新龕場合共提供16萬個龕位，將按每年2萬個的形式配售，食環署指是為了留意新骨灰安置所帶來的交通影響及適時地回應居民的關注。

環境保護署擬議的道路改善計劃。（食環署提交屯門區議會文件）

食衞局聘顧問公司研交通影響 報告：至2026年交通流量仍屬可接受水平

文件亦提及新骨灰龕場對附近交通影響的評估報告，食環署指食物及衞生局已委託建築署聘請的交通工程顧問公 司，根據近年龍門路行車道的交通流量及周邊的規劃發展，進行交通影響評估。該顧問公司分別在平日及假日作交通流量調查，推算於2021年及2026年，龍門路近青山發電廠一段道路於清明節正日及平日最高峰時段，其交通流量在可接受水平。

食環署透露，已在2月中與建築署、運輸署及警方開會討論交通安排，署方將於接受申請階段再向市民公布詳情。而骨灰龕場相關的改善道路工程，食環署指環保署將會刊憲以推進工程的規劃工作。

另外，灣仔黃泥涌道亦預料可供應885個龕位，暫未公布最新推售時間表。食環署早前在公布新一批公營龕位供應時建議，在配售時加設20年使用期限，之後每10年需付款為龕位續期，署方指是以可持續的方式運用土地資源。