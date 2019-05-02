衞生署李寶椿牙科診所遺失383名病人資料　包括身份證號碼

衞生署今日（2日）公布一宗遺失載有個人資料文件的事件。李寶椿牙科診所遺失一本預約紀錄簿，載有383名病人的牙科預約資料，包括病人姓名及預約日期，部分資料可能包括病人的香港身份證號碼及出生日期。衞生署已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方。

李寶椿牙科診所一本預約紀錄簿於上月25日被發現遺失，載有383名病人的牙科預約資料。（資料圖片）

已報告個人資料私隱專員公署

按衞生署初步調查，李寶椿牙科診所一本預約紀錄簿於上月25日被發現遺失。預約紀錄簿上相信載有2015年1月至6月期間一間治療室、約383名病人的牙科預約資料，包括姓名及預約日期，部分資料可能包括病人的香港身份證號碼及出生日期。衞生署已就事件通報個人資料私隱專員公署及警方。

衞生署仍繼續調查，表示盡力搜尋該預約紀錄簿及查明事件的確切起因，並了解該診所在存放資料的程序上有否遵從個人資料私隱專員公署的指引。署方將聯絡受影響的病人，通知他們有關事件。衞生署發言人表示，署方對受影響病人造成不便深感抱歉。衞生署十分關注今次事件，會展開詳細調查以避免同類事件再次發生。衞生署亦已加強提醒員工保障個人資料及私隱的重要性。