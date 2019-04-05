【選民登記冊失蹤】選舉事務處非首次遺失選民資料　議員怒批隱瞞

2016年立法會換屆選舉新界西一個投票站的一本選民登記冊，遺失最長達兩年半，至今未能尋回，但選舉事務處一直未有對外披露。 其實今次並非選舉事務處首次遺失選民資料，早於2017年處方已遺失載有全港選民資料的電腦；而今次處方留待傳媒查詢才公布，資訊科技界立法會議員莫乃光批評是刻意隱瞞，涉及嚴重行政失當，做法不能接受，將去信私隱專員公署及申訴專員公署要求調查，亦會去信立法會政制事務委員會要求展開緊急會議討論事件。

莫乃光批評選舉事務處是刻意隱瞞，涉及嚴重行政失當，做法不能接受。（資料圖片）

2017年特首選舉後，選舉事務處職員在亞洲博覽館遺失兩部手提電腦，電腦中載有1200名特首選委及全港378萬名已登記選民的個人資料（包括姓名、地址和身份證號碼）的手提電腦。當時亞洲博覽館是特首選舉的後備投票站及點票中心，被質疑為何只涉及1200名選委的選舉，需要載有全港選民的資料。

處方及後「亡羊補牢」，公布多項改善措施，包括禁止所有職員在選舉場地使用「選民資料查詢系統」，作核實選民身分及處理查詢之用；避免在實際啟用後備場館前，於該場館存放任何個人資料；個人資料使用和保安安排，須由總選舉事務主任親自確認等。

惟今次處方再次遺失選民資料，雖然只涉及8000多名選民，但處方由發現選民登記冊未有公布事件，直至今日才發稿通知傳媒，最長可達兩年半，被質疑是知情不報。

莫乃光質疑，處方2017年遺失電腦受到公眾及各界高度關注，立法會亦有就事件展開特別討論，處方應該明白類似事件必須如實向公眾交代，但處方仍選擇知情不報，必須問責。他對此感到極度憤怒，認為政府知情不報，非常嚴重，而處方兩年來未有報警處理亦未有對外公佈，是刻意隱瞞，涉及嚴重行政失當，做法不能接受。