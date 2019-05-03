首屆香港武博今起九展舉行　設「發洩擂台」供市民一展武藝

近年老中青一代均迷上各類武術，認為能夠啓發潛能，又能強身健體。《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）由今日（3日）起一連三日於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。 場館內設有8個極具趣味性的武術遊戲，讓參加者可以輕鬆及有趣方式接觸武術，如以不同武器擊打由發球機發球的兵器全疊打，考驗挑戰者手感和眼界。今、明兩日早上，大會特意安排長者及兒童武術體驗班，讓所有年齡層人士都能學習到合適的武術技巧，鍛煉體能。

《香港01》與《武備志》主辦的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），今日（3日）起一連三日於九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行。（羅君豪攝）

今次武術博覽以「眼界．決定境界」為主題，讓各類型武術專才一展所長之餘，亦令大眾親身體驗武術的樂趣，希望推廣武術。場內有超過100個體驗班，讓大人小朋友接觸不同派別的武術。此外，亦設有名為「光影武林」的展覽專區，挑選了數套經典的港產武術電影，向觀眾重現當中的武術元素，並由專業武術家拆解每個招式。

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晚上舉行國術大匯演將有神秘嘉賓

大會同時在日本邀請兩位MMA大師到場教授不同招式。當中場內的格鬥籠將會在不同時段上演各類型表演賽，包括菲律賓魔杖、業餘修斗、極真空手道、泰拳及MMA綜合格鬥等，入場者也可在體驗區感受武術樂趣，小朋友亦可在兒童武術區不同角度參與武術活動。

此外，大會將於晚上6時舉行長約一小時的國術大匯演，向觀眾展示不同武技的特色和美感，並會有神秘嘉賓出現。

獲跆拳道黑帶的伍先生嘗試以跆拳道招式跟「宇宙最強」葉問比試。（梁煥敏攝）

曾練習過UFC格鬥的羅先生甫到場接受「突擊達摩塔」挑戰，成為首名入場人士贏得「開雲見天」T恤。他說不少挑戰者均未能做到夠快、夠準踢走每層達摩塔，因此從中吸取經驗及技巧。他平日喜歡收看MMA及UFC格鬥，最希望可以欣賞到現場賽事。

另有挑戰者笑言，打走達摩塔有紓緩壓力的感覺。現場亦有以葉問圓桌比武為題的3D相片作合照，已取得跆拳道黑帶的伍先生表示，首次與「葉問」合照，感到非常有趣，他更用跆拳道的姿勢「扮」比併拍照。

曾練習過UFC格鬥的羅先生成為首名入場人士贏得「開雲見天」T恤，他分享道：「要夠快、夠準。」（羅君豪攝）

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL）

日期：5月3日至5月5日（周五至周日）

時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日）

網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票）

現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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