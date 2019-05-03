【武博】武博開鑼 盤點每日獨家活動

「眼界·決定境界」，《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）今日（3/5）於九龍灣國際展貿中心3樓匯星正式開鑼，一連三日有各項活動，讓大家以不同方式體驗武術，擴闊你對武術的眼界和境界。我們先為大家盤點各日常設活動和每日獨家指定活動！

三日常設活動包括：

(1)武博設有8大武館街，多個武術遊戲讓你挑戰！

(2) 由武術專家解構七套經典香港武打電影經典動作場面專題展覽「光影武林」。

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特別留以以下豐富精彩節目，只限五月三日今日：

陳穗老師將以李小龍電影為講座題目。（網上圖片）

1.武林說書：專家為大家分享各種武術議題

》實用跆拳道長者表演及長者武術分享

》陳穗老師：解構武術電影葉問中的生命教育

》陳穗老師：解構李小龍電影中的生命教育

》羅振光先生：李小龍：見樹也見林

講座時間詳情見此。

2. 星級教練體驗班，少量名額可即場報名

》太極耆緣養生會：養生功體驗班

》東泰格鬥：泰拳體驗班

》實用跆拳道：實用跆拳體驗班

》香港雙節棍總會：雙節棍體驗班

》香港太極青年團：形意拳體驗班

》中國香港綜合搏擊運動總會：Shoot Boxing體驗班

》栢石斌師傅：鴻勝蔡李佛體驗班

》香港聯盟跆拳道協會：跆拳道體驗班

》柳心会：空手道體驗班

》傑青武術暨音樂藝術中心：中國武術體驗班

》Bernard Fung：MMA綜合格鬥體驗班

》三一傳統跆拳道館：ITF跆拳道體驗班

》陳沅程師傅（前港隊代表）：散打體驗班

體驗班時間詳情見此。

3.武博開幕大典，夜光龍獅大匯演

下午六時正，第一屆香港武術及搏擊運動博覽正式開始，幾位武博大使和幾位神秘嘉賓將主持開幕禮，儀式後更由香港中國國術龍獅總會為大家舉行夜光龍大匯演。

五月四日有由港摔主辦職業摔角講座 （照片來自港摔 Facebook）

而五月四日及五月五日亦有以下即日獨家活動：

五月四日（周六）

1.武林說書：

》柳生会空手道表演

》陳穗老師：從李小龍的武術電影如何發展子女的天賦而達至成功

》戴志良：東南亞武術分享會

》港摔：職業摔角講座

講座時間詳情見此。



2.星級教練體驗班，少量名額可即場報名

》A+ Pro Sports and Arts Training Centre： 猴拳兒童少年體驗班

》Ernest Tang：MMA綜合格鬥體驗班

》香港八極拳協會：八極大槍體驗班

》中國興流會合氣道：合氣道體驗班

》Hong Kong Sports Chanbara Association：Sports Chanbara體驗班

》詠春江志強拳術會：詠春體驗班

》Kalis Brotherhood HK：菲律賓魔杖體驗班

》香港拳學研究會：意拳體驗班

》S.C.T.M.：Silat體驗班

》心儀太極八卦武術會：八卦掌體驗班

》捷騰武術體操會：武術體操體驗班

》Ministry of Grappling Hong Kong-China：柔術寢技體驗班

體驗班時間詳情見此。

五月五日（周日）

五月五日(周日)下午麥教授將以《中國傳統武術改革百年回顧》為題，於武博進一步談談他對這題目的看法。

1.武林說書：

》盧敬之博士, 陳達禮師傅、李飛標師傅：技從地起？地趟拳技與巴西柔術對談

》李啟雄師範、鄭鴻亮師範傳統武術：如何以「學術、文化、歷史、藝術」跟年青人接軌與開托發展事宜

》Eva Tong: 兒童學習泰拳的效益及教學法

》麥勁生教授：中國傳統武術改革百年回顧

講座時間詳情見此。

2. 星級教練體驗班，少量名額可即場報名

》香港戶山流居合道協會：戶山流居合道體驗班

》香港薙刀協會：薙刀體驗班

》香港聯盟跆拳道：跆拳道體驗班

》精進舘：劍道體驗班

》港摔 HKWF：職業摔角體驗班

》BeWater Fitness：BeWater巴柔自衛術體驗班

》英靈歐洲武術會：史實歐洲長劍術體驗班

》水鷗流居合劍法香港支部：水鷗流居合劍法體驗班

》蔡李佛趙民安國術總會：蔡李佛體驗班

》BeWater Fitness：BeWater混合動作體驗班

》千月堂：千月堂居合道體驗班

》香港雙節棍總會：雙節棍體驗班

》香港新極真會： 新極真空手道體驗班

》香港手搏摔跤總會：摔跤體驗班

講座時間詳情見此。

以上精彩節目，萬勿錯過，現場購票外，亦可以優惠價於網上預購（https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b），其他購票詳情可參考我們購票指引

