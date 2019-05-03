【居屋2018】單身人士揀樓　月入1.5萬港男月儲1萬元付裕泰苑首期

市價52折居屋長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑，以及東涌裕泰苑合共出售4,431個新單位，截至周二（30日）已售出超過九成單位。由於可供出售予綠表及白表家庭申請者的單位已全部被選購，房委會今日（3日）開始安排單身申請者揀樓，現時只剩下東涌裕泰苑400個細單位。 有選購裕泰苑單位的準買家稱，今早約11時已到達樂富房委會準備揀樓，坦言看好東大嶼都會計劃，希望趁低吸納。亦有準買家特地請假陪母親揀樓，直言私樓樓價「太癲」，不會放過今次機會。

從事工程行業的伍先生每月儲蓄約一萬元，存款將用作今次購買裕泰苑的首期。（李澤彤攝）

與家人住私樓 24歲男首次抽白表即中

房委會今日起（3日）開始安排單身申請者揀樓。大約11時許，已有逾半百市民排隊等待揀樓，其中24歲從事工程行業的伍先生，由父母陪同揀樓，他指今日特地請假到場揀樓，自言得知自己抽中居屋一刻感到「好神奇」。伍先生稱自己平日少去旅行，經常回家用膳，沒有女朋友，因此每月可儲蓄約一萬元，存款將用作今次購買裕泰苑的首期，直言「唔夠先問父母拎」。

伍先生的母親亦透露，一家三口原居住於元朗私樓，惟現時私樓市場樓價太高，兒子約1.5萬元的薪金實在難以負擔。她續指不會放過今次「一擊即中」抽中居屋的機會，坦言看好東大嶼都會計劃，希望趁低吸納，看準將來會有升值潛力。

何先生指母親現居公屋，認為以單人長者資格成功申請居屋的機會難得，對地點期望不會太高。（李澤彤攝）

長者綠表抽中自住

何先生同樣特地請假陪同母親到場揀樓，他指母親現居公屋，直言以單人長者資格成功申請居屋的機會難得，對地點期望不會太高。何先生自言今次裕泰苑約150萬的樓價，在私人市場「根本連首期都唔夠畀」，認為母親現居住的公屋終有一日要歸還，希望今次購買居屋，「留個單位都好嘛」。

今期居屋出售合共4431個新單位，據資料顯示，今期居屋於2月28日起開始揀樓，截至周二（30日）共有4031個單位成交，當中綠表佔2092個，以及白表佔1939個。由於凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑400伙面積約278至319平方呎的單位未被選購。