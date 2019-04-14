學者指政府填海屬「捨難取易」　「租置計劃」有助市民上樓

香港樓價持續高企，近日一份國際調查報告指出，香港平均房價高達約973萬港元，香港人要攀上置業階梯並非易事。港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝出席電台節目《政好星期天》時表示，政府需要檢討現時土地政策，認為政府填海是「捨難取易」。另外，中大經濟系客座教授及亞太經濟研究中心副主任宋恩榮則認為，時任特首董建華推出的「租置計劃」，有助市民「上車」。

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝於節目中直言「政府可以做多啲」，又指政府選擇填海是「捨難取易」的做法。（資料圖片）

為提供更多土地供應，政府先後推出多項措施，包括造價估算約6,240億元的明日大嶼填海興建人工島項目。港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝於節目中直言「政府可以做多啲」，又指政府選擇填海是「捨難取易」的做法。

政府需就土地問題再作檢討

葉兆輝認為，政府不能以填海解決所有土地不足的問題，同時有需要就土地問題再作檢討，並在政策和官僚上提出更有效管治，以致善用香港的土地資源。

由土地供應專責小組主席黃遠輝所舉辦的「土地大辯論」，過去收集過萬份意見書。（資料圖片）

另外，中大經濟系客座教授及亞太經濟研究中心副主任宋恩榮則讚揚，由土地供應專責小組主席黃遠輝所舉辦的「土地大辯論」是「收集民意的模範」，一系列的活動收集過萬份意見書，其後行政會議更同意全面採納小組報告建議，包括收回高球場局部發展。

宋恩榮：「租置計劃」能有效運用房屋資源

惟宋恩榮批評本港公營房屋大部份以出租形式租予市民，變相令樓宇運用失去效率，造成浪費。他提出時任特首董建華推出的「租置計劃」，能有效運用房屋資源，雖計劃現時因各種原因暫停，惟該計劃實在有助市民「上車」。