【五一黃金周】山頂纜車停運　新巴調文職車長加班次疏內地客

山頂纜車上月23日起停駛2至3個月，以配合翻新及優化工程，停運期間撞正五一黃金周，遊客需改乘巴士上落山。據了解，昨晚（2日）有逾千名內地遊客在山頂排隊等巴士落山，逼爆巴士站。為疏導人潮，巴士公司今日（3日）加密班次至約10分鐘一班車，另加開臨時特別巴士路線X15R，即合共每小時7班車，冀紓緩逼爆情況。有內地遊客表示，不知道山頂纜車服務暫停，希望纜車公司可以透過微訊等公眾號發放消息。 新巴職工會理事長林錦標向《香港01》表示，新巴為疏導人潮已調派熟悉路線的車長候命，現時該路線的早夜更全職車長逾30名。另外，據他所知，有文職同事做兼職車長「落場」幫忙接載乘客，但新巴未有向工會講述情況。

新巴加密X15巴士至10至15分鐘一班。（麥凱茵攝）

山頂纜車因應新發展計劃於4月23日起暫時停運，遊客需要改乘新巴X15路線上山。據知，昨晚曾一度有逾千名內地遊客在山頂巴士站等候乘車落山，有消息更指有大量車長需要加班工作。

踏入五一黃金周內地假期第三日，記者今日下午到過金鐘力寶中心對開的巴士總站直擊，站頭未見有長長人龍。有新巴職員透露，稱因應人流，X15路線巴士已由20分鐘加密至10分鐘至15分鐘一班車；另外亦設X15R路線疏導，該線由中環天星碼頭開出，途經交易廣場以及金鐘力寶中心，若在天星碼頭已客滿便會直上山頂。

今日下午金鐘巴士總站未見有長長候車人龍。（麥凱茵攝）

內地旅客不知纜車停運

來自廣州的旅客蔡先生直指，不清楚纜車停運，建議纜車公司應該透過微博、微訊的公眾號等通知他們。另一位來自東莞的陳先生亦稱，不清楚纜車停運，雖然他們一家早已計劃乘巴士上山，「黃金周先停肯定不方便，等巴士人流多了」。

由夏威夷來港的旅客也表示，網上完全無資料顯示纜車停運，到港鐵站先看到通告，令他大感迷失及失望。

昨晚六時半，有大批遊客在中環交易廣場巴士總站等候搭巴士往山頂。(讀者提供)

工會抽調增至少10人 另派文職兼職車長疏導

新巴職工會理事長林錦標表示，工會未接到有車長投訴加班時間太長。據他了解，今次新巴是抽調其他熟悉上山路線的全職車長幫助，「平時全職駕駛15路線大約有20人，現在公司抽調熟悉路線的車長幫忙，早、夜更加起來多過30人。」問到巴士公司有否抽調文職的兼職車長 ？他確定稱有任文職的同事做兼職車長，幫忙駕駛加班車，但暫時未能掌握涉及人數。