市建局土瓜灣榮光街崇安街項目　建議收購呎價近1.8萬元

市區重建局今天（3日）向土瓜灣榮光街／崇安街發展項目的物業業主發出收購建議，呎價為實用面積每平方呎17,917元；價格是以該地區7年樓齡的假設重置單位呎價。 本項目合資格的業主亦可以透過「樓換樓」，選擇市建局的同區或煥然壹居項目內的「樓換樓」單位。

市建局指項目可興建約560個中小型單位。（資料圖片 / 林若勤攝）

土瓜灣榮光街/崇安街重建項目，市建局建議收購呎價為每方呎17917元，是於同一地區7年樓齡的假設重置單位的單位呎價。呎價是市建局經公開抽籤委託7間獨立顧問公司進行評估，強調有關機制十分透明及公開。

涉及300個業權 業主須在60日回覆市建局

市建局表示，該項目合共涉及約300個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，局方會為有關物業內合資格的租客提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

同時，市建局會以同區適當項目或煥然壹居內的樓換樓單位，為榮光街項目的合資格住宅自住業主提供樓換樓選擇。

土瓜灣榮光街/崇安街重建項目在2018年6月展開；市建局料項目可興建約560個中小型單位，最快2026年落成，另提供約4,280平方米的商業或零售樓面面積。。