【居屋2018】單身申請者首日揀樓半數人甩底　裕泰苑錄35宗成交

以市價52折發售的三個居屋屋苑長沙灣凱樂苑、啟德啟朗苑、東涌裕泰苑合共提供4,431個新單位，尚餘400個「吉宅」均在裕泰苑，今日（3日）開始賣予單身申請者。全日有49人應邀到樂富揀樓，佔獲邀人數一半，不過房委會仍然售出35個裕泰苑單位，即七成揀樓單身申請者都有買樓。 截至今日，房委會已售出4,066個單位，當中綠表2,102個、白表1,964個。

下次㨂樓日為下周一（6日），約有150位綠表及白表一人申請者獲邀揀選居屋單位。（李澤彤攝）

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首期低至5.9萬可上車

今期居屋自2月28日起開始揀樓，至今已售出九成單位。單身申請者等了兩個月，終於輪到可以揀樓，但只餘東涌裕泰苑可選，市區的沙灣凱樂苑和啟德啟朗苑均而售罄。

裕泰苑共有兩座大廈，A座40層及B座38層，大部分每層有16個單位，合共提供1,226個單位，實用面積由278至572平方呎，價格介乎118萬至313.8萬元，綠表客最低可以5.9萬首期即可上車。預計2021年1月31日落成。

房委會今日邀請了100名單身申請者，到樂富的房委會客戶服務中心揀選單位，但只有49人出席。房委會表示，全日共售出35個裕泰苑單位。下次㨂樓日為下周一（6日），約有150位綠表及白表一人申請者獲邀揀選居屋單位。