機電署接160合資格學校及非政府福利機構申請太陽能發電計劃

政務司司長張建宗在其網誌大談香港實踐環保情況，他指，政府帶頭使用可再生能源，而機電工程署早前推出為合資格的學校及非政府福利機構安裝太陽能光伏系統以供發電，計劃的第一批申請於上月截止，共接獲超過160份申請，反應踴躍。

(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，政府施政力求「創新」、「互動」和「協作」，環保也不例外，懇請社會攜手合作，以新思維和新技術，應對不同的環保課題，共同打造宜居、綠色的香港。

他指，政府帶頭使用可再生能源，在過去兩個財政年度已預留10億元為政府場所安裝這些設施，工程已陸續展開，今年會再增撥10億元支持更多這類工程；而機電工程署推出為合資格的學校及非政府福利機構安裝太陽能光伏系統以供發電，計劃的第一批申請於上月4月4日截止，共接獲超過160份申請，反應踴躍。

下半年將推廢塑膠生產者責任先導計劃

此外，政府亦已決定優先處理佔本港整體棄置廢塑膠容器中約六成的塑膠飲料容器，並就這種容器推展生產者責任計劃，政府正籌備於今年下半年推行先導計劃，評估利用逆向自動售貨機收集廢塑膠飲料容器的表現及成效，以及運送所收集的膠樽至本地回收商作進一步處理的運作細節。

張建宗指，上星期一(4月29日)，以署理行政長官身分出席被譽為「香港環保奧斯卡獎」之稱的「香港環境卓越大獎」頒獎典禮，以表揚機構積極牽頭帶領業界實踐環保管理。

參加環境卓越大獎機構較10年前增5倍

本年共有47間機構獲頒發金、銀、銅獎，以及161間機構獲頒發優異獎，同時表揚「2018香港綠色創新大獎」獲獎機構，以及獲認證的香港綠色機構。「2018香港環境卓越大獎」有接近2,000間機構參與，較10年前計劃推出時大幅增加超過5倍，創歷年新高。今年中小企的參與數字較去年大增近九成。