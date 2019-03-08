漁護署辦郊野公園遠足植樹日　元朗大棠樹苗將栽至大欖、南大嶼等

漁農自然護理署將聯同「郊野公園之友會」，於今個月及下個月的指定周日，舉辦郊野公園遠足植樹日，歡迎市民參加。市民屆時可享受郊野樂趣，亦可將元朗大棠苗圃培植的樹苗，栽種至大欖、南大嶼及八仙嶺郊野公園教育徑。

漁農自然護理署將聯同「郊野公園之友會」，於今個月及下個月的指定周日，舉辦郊野公園遠足植樹日。(政府新聞網圖片)

今年的郊野公園遠足植樹日，將分別於本月17日、31日及下月14日，在大欖郊野公園大棠自然教育徑、南大嶼郊野公園鳳凰徑第3段及八仙嶺郊野公園八仙嶺自然教育徑舉行，由於植樹場地有限，額滿即止，參加者須於活動當日上午9時至10時半即場報名，漁護署會即場派發樹苗和工具予參加者。

發言人提醒，植樹地點位於山坡上，參加者須步行10至45分鐘上山前往。植樹後，參加者可沿建議路徑繼續前行（全程需約兩小時完成），享受郊野遠足樂趣，以及欣賞郊野公園優美景色。市民應按本身的體能和遠足經驗，選擇合適的植樹地點及遠足路線。發言人亦鼓勵市民參加活動前做好準備，自備水樽和毛巾，避免使用即棄物品，並帶走自己的垃圾，以幫助保持郊野公園的自然美景。

發言人又指，植樹活動的樹苗均在漁護署轄下的元朗大棠苗圃培植，近年漁護署透過種植本地品種，增加郊野公園的生物多樣性及生態價值，在市民、各團體和郊野公園員工的共同努力下，去年在郊野公園種植的樹苗約有40萬棵。