【母親節】黃偉綸介紹女性土力工程師：為好媽媽給予無限量支持

下星期日（12日）是母親節，發展局局長黃偉綸今日（5日）在網誌撰文，介紹在土木工程拓展署的女性土力工程師。黃偉綸稱讚她們是「巾幗不讓鬚眉」，在惡劣的天氣下需隨時候命，提供緊急服務，同時亦扛起照顧家庭的責任，「希望大家不論是否為慶祝母親節，也應為天下間不辭勞苦的好媽媽，繼續給予無限量的支持和鼓勵。」

土力工程師丁瑞民2011年加入土木工程拓展署，先後在兩個不同的部門工作，均與山泥傾瀉緊急服務有關。（發展局圖片）

黃偉綸表示，土力工程處有超過200名土力工程師及技術主任，以輪更制方式提供緊急服務，全年、24小時隨時候命，以便一旦發生山泥傾瀉而出現危險時，可為各政府部門提供岩土工程方面的意見，以決定所需採取的應變行動，包括評估現場情況、建議封閉道路、疏散受影響樓宇居民、進行緊急的修葺工程等。

雨季需隨時候命工作

黃偉綸形容，個子嬌小、性格開朗的在職媽媽丁瑞民，2011年已加入土木工程拓展署轄下的土力工程處，任職土力工程師，先後在兩個不同部門工作，均與山泥傾瀉緊急服務有關。丁瑞民負責統籌各項支援工作，包括協助調派土力工程師，盡快到山泥傾瀉現場作評估，故她在整個雨季都要準備就緒，隨時候命。

丁瑞民（中）不時要在日曬雨淋的情況下工作。（發展局圖片）

黃偉綸指，由於天文台和土力工程處需要參考雨量站的數據和其他資料，共同決定是否發出山泥傾瀉警告，故丁瑞民和技術主任不時要在日曬雨淋的環境下建立和維修自動雨量站，工作也有點吃力。

丁瑞民育有一子一女，她表示，要同時兼顧繁重工作、家庭生活和小朋友的學業，不免感到壓力。然而，子女是她的最大動力來源，如工作一整天後，兒子會主動讓她枕在臂彎休息。

丁瑞民說，不想當「怪獸媽媽」，從不要求子女學業成績名列前茅或參加太多才藝訓練，希望他們能在一個輕鬆愉快的環境下成長。她笑言，最喜歡看到子女放學後「滿頭大汗、頭髮凌亂」的樣子，證明他們在學校過了愉快的一天。