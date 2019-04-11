【丁權覆核案】黃偉綸：5月初決定是否上訴　暫停處理丁屋申請　

丁權司法覆核案早前有裁決，判詞指以私人協約或換地形式建丁屋違憲，但經免費建屋牌照批的丁權則仍屬原居民「合法傳統權益」，即原居民可利用私人土地建丁屋。 發展局局長黃偉綸今日（11日）出席立法會財務委員會前稱，因應案件裁決，地政總署不會接收私人協約及換地的新丁屋申請，而已有的申請亦會暫停處理。他及後於會上指出，政府將於5月初決定會否就案件上訴。

丁屋政策出台，源於政府於60至70年代不斷在新界收地，並向被徵收土地的村民派發換地權益書。惟政府無法以地賠地，為補償原居民，遂容許原居民向政府申請俗稱「丁屋」的小型屋宇。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸稱，因應案件裁決，加上政府暫時未決定會否上訴，因此當局暫時不會接受私人協約及換地形式的丁屋興建申請，而現有的相關申請亦暫時不會處理。他其後於財委會上提及，當局將於5月初就是否上訴作出決定。

他又提及，有團體指逾900公頃的官地或有望釋出作發展用途，黃偉綸指出部分用地零散，未必適合高密度發展；加上現時仍需要視乎官司日後的發展，才決定會否審視用地的日後用途。

根據現行政策，男丁可從建屋牌照（Free Building License）、私人協約（Treaty Grant）或換地（Exchange）方式建屋，建屋牌照指男丁在自己的土地上申請興建丁屋，無須補地價。而根據高等法院早前頒下判詞，裁定涉及私人協約或換地方式批出的丁權違憲，而私人土地上建屋則受《基本法》保障。