【逃犯條例】法案委員會下午開會　涂謹申：照上主席台主持

立法會內務委員會周五（4日）在特別會議，以大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由經民聯石禮謙取代民主黨涂謹申主持選舉主席程序。法案委員會今（6日）下午再開會，涂謹申接受商台節目《在晴朗的一天出發》指出，相信立法會秘書處中午會公布，是否有過半數成員讚成執行內務委員會發出的指引。他表示，下午再開會時，會照常走上主席台主持會議。

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民主黨立法會議員涂謹申表示，儘管法案委員會發出指引，由石禮謙任主持選舉主席程序，但相信石會諮詢其法律顧問是否適合。他又指，立法會秘書處或在中午公布，是否有過半數法案委員會成員，讚成執行內務委員會發出的更換主持指引，及會否按多名民主派議員的要求，召開特別會議討論及處理指引。

涂直言，下午再開會時，會照常走上主席台主持會議，但不知會否被人阻撓。他指，秘書處昨晚（5日）發通告指沒有委員可處理是否接納內務委員會的指引，若相關法律理據錯誤，阻撓他主持會議就是違法，即使保安處派員阻擾，亦承擔法律責任，「保安人員都要諗下，唔喺上司叫（阻擾）就要做，係有法律風險。」

涂謹申之後在另一電台節目中表示，若法案委員會秘書向他發提示，認為會議討論的事項涉及涂謹申個人身份，故他不適合擔任主持，「咁我真係會考慮喎。」涂指若出現以上情況，自已或會因迴避利益衝突而放棄主持會議，改由除了他和石禮謙之外第二資深議員頂上。