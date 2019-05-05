【逃犯條例】建制派力撐石禮謙取代涂謹申　反對再討論「DQ指引」

立法會內務委員會昨（4日）召開特別會議，以37票贊成、16票反對，通過由建制派最資深議員石禮謙取代民主派議員涂謹申，主持法案委員會選舉主席程序的指引。立法會法案委員會秘書在通過指引後約一小時發出通知，要委員於明日（6日）正午前、即法案委員會會議前，書面表態是否採納指引。此舉引起民主派不滿、批評秘書處此舉越權，要求立法會秘書長陳維安撤回書面文件。 40名建制派議員（5日）晚上發聯署聲明表示，不認同需要於《逃犯條例》修訂草案委員會中討論是否採納內會通過的指引，聲明又稱秘書處以書面通知委員表態是否採納指引的安排合適。

對於法案委員會秘書在通過指引後約一小時發出通知，要委員於明日正午前以書面表態是否採納指引，建制派的聯署聲明表示有關安排在目前情況下合適。（資料圖片/歐嘉樂攝）

聯署聲明提及，昨日的內務委員會特別會議上，已經花四個半小時討論，而法案委員會的所有委員亦是內務委員會委員，認為相關的討論非常充分。聲明又指，法案委員會目前沒有主席，亦難以召開會議討論有關事宜，故重申不同意召開會議討論是否接納內會指引一事。

對於法案委員會秘書在通過指引後約一小時發出通知，要委員於明日正午前以書面表態是否採納指引，聲明認為有關安排在目前情況下合適。