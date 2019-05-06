【金像獎2019】內地男為追星買假證入會場　官斥破壞規矩判緩刑

兩內地男子聲稱為追星，買下失竊的金像獎頒獎典禮工作證以及虛假的攝影師證件，意圖入場與影星拍照。惟入會場時遭識破，早前在九龍城法院認罪。裁判官吳蕙芳今（6日）判刑時指同類案件內地普遍，被告守法意識薄弱，破壞規矩，判2人入獄2至3個月，但准二人緩刑。吳官更用甚為流利的普通話向二人訓示說：「上樑不正下樑歪......你不老老實實做人，你的下一代一定也不是老實的人。」

兩案被告為胡方旭及陶文寶在九龍城法院承認欺詐等罪被判緩刑。（資料圖片）

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兩案被告為胡方旭（36歲，報稱從事傳媒宣傳工作）及陶文寶（29歲，報稱任攝影師），分別承認一項欺詐罪及一項使用虛假文書罪，被指於上月14日在尖沙咀文化中心演藝大樓一樓，分別使用電影《無雙》女代表Charlie Choy之工作證並假冒為持有人，及使用虛假的攝影師工作證。吳官判吳入獄2個月，緩刑1年；及陶則監禁3個月，緩刑15個月。

官指類同案件大陸普遍

辯方求情道，胡的背景報告正面，出於無知及愚蠢犯案，守法意識薄弱。他續謂，被告無預謀行事，只因現場有人兜售才買下工作證，又稱被告沒對主辦方及典禮造成破壞，而裁判官即指破壞了規矩。辯方表示他還柙兩周期間已反省，明白要奉公守法。裁判官形容此類案件在大陸普遍，同時斥他守法意識非常薄弱，最後判囚2個月，緩刑1年。

拍照為招生意

至於另一被告，辯方指其背景報告亦屬正面，被告沒有嗜賭或嗜酒，惟因個人財困向銀行借貸，現與妻子努力還款。被告解釋入場拍照是為了招生意賺錢，沒料到朋友「龍哥」會賣偽造的證件，他收到證件時知道是假的，遂決定認罪。裁判官判他入獄3個月，緩刑15個月。

內地男持女職員證欲入場

案情指，第38屆金像獎頒獎典禮上月在文化中心演藝大樓內舉行，保安會在門口檢驗，只許持簽發工作證人士進入。當日較早時段，主辦方發現儲物室內屬於Charlie Choy的工作證不翼而飛。晚上七時許，職員見胡形跡可疑，檢查發現其工作證的相片是女性。陶則被認出並非獲得授權的4位攝影師之一，並被發現其攝影師證件是偽造。

案件編號：KCCC1098-99/2019