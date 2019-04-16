【金像獎2019】《逆流大叔》未能撐到最後　只能是評審第二最愛？

《第38屆香港電影金像獎》已曲終人散，有人歡喜有人愁，雖然各大熱門候選人也順利得獎，但亦有得獎電影被指過譽。不過數到最多人替他感到不值的，應該是《逆流大叔》。 電影在上年8月上畫，在坊間沒有寄予厚望下，愈映愈烈，票房逆流而上，最終更上足3個月大收$1,600萬，隨後大家開始推測它大有潛力挑戰金像獎。

一份中年男人等時間過的態度，卻被龍舟的鼓聲激發起來。

新獅子山精神

《逆流大叔》在11項提名中，最終贏得最佳原創電影歌曲及電影音樂兩個獎，值得高興。平心而論，《逆流大叔》是不是一部上乘之作？可以肯定回答︰不是！它是一部帶有點點沙石的主流電影，但那份熱血熱誠又比只求票房的商業作多幾分人情味。題材夠地道，主題回應中年困局，罷工、扒龍舟似是只關這班來自「天馬寬頻」員工的事，但細看細味，其實是給香港人的一封信，縱遇困局，也要迎難而上，有別於「所哋大家」那種同舟共濟的大愛同行，而是要忠於自己心裡鼓聲穿透，航向自己那出口，對得起自己。

一班男人一齊撐龍舟，就是熱血的男人的浪漫。

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對部戲有了感情，希望它再下一城，所以未公布金像獎提名，大家都寄予厚望，希望吳鎮宇可以憑這次零片酬支持新導演之作，衝擊金像獎圓滿他的演藝事業。在戲中演繹小男人，兩邊做人難的潘燦良，演得入型入格，對住青春少艾余香凝的心如鹿撞，更是演活了中年男尋求自我魅力的肯定。而導演陳詠燊，他在圈中由編劇做起，浸淫多年根基紮實，所以能拍出一部算順暢，莊諧並重，結尾還帶種缺失的戚戚然。作為首部作品，及格有餘更贏盡票房，是不少電影老闆最想見的事。

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吳鎮宇這位中年港佬，演得出色，曾深信可藉此首度封帝。

最佳男主角

《逆流大叔》中的吳鎮宇，令大家重拾他那種久違的懶撻撻趣味，特別惹人歡喜。不過電影《淪落人》在年底率先上畫，直指提早報名金像獎，令黃秋生的半癱角色成了鎮宇封帝的最大障礙。兩位都是影帝級人馬，要討論誰好誰精，只是個人意見分析，可以說今次秋生贏在人戲合一，角色的淪落跟他本人的遭遇無縫交接，你會感受到從心而發的張力，替他心痛的程度，比吳鎮宇追不到胡定欣更大，最佳男主角實至名歸。

潘燦良的小男人演繹，左右做人難，已婚男士最有感受。

+ 12 + 11 + 10

最佳男配角

上畫3個月，大家情緒儲得正盛，靜待渡過年尾，在沒差池之下就可以直指金像獎。可惜，人算總會輸給天算之餘，也會輸俾另一場人算。11月《翠絲》上畫，電影力捧姜皓文提名影帝，但結果配角更搶盡鏡。惠英紅在強勢之下可以再強，真心佩服。冷不防一個袁富華，他不是黑仔那種扮女人這麼表面，而是演繹出一種自覺是女人但又擁有男兒身的矛盾。扮女人去蘭桂坊一幕未算驚艷，令人驚喜是他看到靚仔黃河的心動，不滿葛民輝無厘正經的笑罵，是入型入格，演技在細節。然後，潘燦良的男配角獎，完了。

留意下，袁富華就是沖杯茶俾黑仔，都是女性姿態盡現。

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《逆流大叔》作為陳詠燊首部作品，絕對超額完成。(葉志明 攝)

新晉導演

去到新晉導演，陳小娟從淡淡然中浸出哀傷，但透過幾位主角的相處和經歷後，跟觀眾產生了微妙關係，愈看心頭愈暖，有說這種人間溫情世上難求，但正是難求，我也想在戲院中尋求，讓我暖一些。至於《逆流大叔》，那股熱血都不遑多讓，「無人撐我哋，我哋自己撐自己！」講幾多次都夠激昂，是去到盈眶級數。要說高低，只可話要你沖一杯合客人心意的暖茶，技巧上一定比一杯熱茶更難掌握。



輸，也輸得雖敗猶榮。雖然大會沒有公開票數，但相信《逆流大流》在各個獎項上，都會佔上第二最愛這個位置。