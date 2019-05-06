上周增3宗退伍軍人病個案　皆為長期病患　一人已離世

衞生署指出，上周（4月28日至5月4日）期間，衞生防護中心錄得3宗社區感染的退伍軍人病個案，今年至今已累計達22宗。署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群個案。署方呼籲，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生防護中心於上月28日至本月4日間，錄得3宗社區感染的退伍軍人病個案，患者全部為長期病患者。其中61歲女病人居住於觀塘秀茂坪邨秀明樓；61歲男病人居住於上水坑頭尼斯花園9座；以及73歲男病人居住於深水埗昇悅居第2座，並且已經離世。

一名73歲男病人居住於深水埗昇悅居第2座，現已經離世。（資料圖片）

男士、免疫力弱人士較易患病

防護中心又指，去年及前年本港分別錄得105宗及72宗退伍軍人病個案。男士、50歲以上、吸煙者、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。

另有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水貯存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

防護中心建議免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。淋浴也可能產生細小的霧氣等。而市民應注意個人衞生、定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒等。